Механизаторы в Челябинской области могут заработать до 1,5 млн рублей в год

В растениеводстве и животноводстве наблюдается рост заработной платы

По данным Челябинскстата, в начале 2025 года среднемесячная начисленная заработная плата в сельском хозяйстве достигла почти 65 тысяч рублей. Показатели, конечно, различаются от предприятия к предприятию и зависят от многих факторов. Где-то они значительно превышают среднее значение. Журналисты 1obl.ru собрали информацию о зарплатах в аграрном секторе региона из нескольких источников.

Механизаторы в агрофирме «Ариант» зарабатывают в сезон по 110—120 тысяч рублей. За год можно заработать до 1 миллиона рублей. Об этом рассказал и. о. директора по растениеводству Евгений Бирюков. Правда, зимой, когда работы меньше, доход существенно ниже.

В СПК «Коелгинское» передовой механизатор может заработать 1,5 миллиона рублей в год. Это данные по прошлому году, включая тринадцатую зарплату и годовую премию.

«Жилье покупаем для специалистов под выкуп, зарплата растет, всякие соцпрограммы, медстраховка, подъемные. Трактора относительно новые, техника вся оснащена кондиционерами», — говорит главный агроном хозяйства Антон Попиралин.

В этом же хозяйстве в животноводстве зарплаты пусть чуть ниже, но тоже достойные: от 80 до 100 тысяч рублей. Размер дохода животноводов озвучила зоотехник хозяйства Светлана Жарко. Она отметила, что некоторых работников привлекает график работы: три дня в день, три дня в ночь и три выходных. При начислении в числе прочих показателей учитывается коэффициент трудового участия и классность специалиста. Классность оператор может повысить после обучения и аттестации.

В АО «Племзавод» зарплаты в животноводстве достигают 90 тысяч рублей. Несмотря на это, наблюдается дефицит кадров. Об этом рассказал «Сосновской ниве» зам генерального директора по животноводству Александр Айсвирт.

В Челябинской области наблюдается рост зарплат и спроса на специалистов в сельском хозяйстве, особенно в животноводстве и растениеводстве. Анализ вакансий на «Авито Работа» за I квартал 2025 года показал следующую картину.

По данным сервиса «Авито Работа», среди наиболее востребованных специалистов в животноводстве — ветеринары, зоотехники, дояры/доярки, скотники, агрономы, сельскохозяйственные рабочие. В растениеводстве востребованы овощеводы, работники теплиц и садовники. Также наблюдается высокий спрос на трактористов.

Средние зарплатные предложения значительно выросли по сравнению с прошлым годом. Так, средняя зарплата ветеринаров достигла 70 002 рублей (+13%), зоотехников — 67 034 рублей (+31%), дояров/доярок — 63 298 рублей (+9%). Зарплаты агрономов выросли до 72 306 рублей (+18%), а сельскохозяйственных рабочих — до 51 617 рублей (+9%). Даже для скотников средняя зарплата увеличилась до 43 935 рублей (+5%).

Объявления о вакансиях подтверждают эти тренды. Например, ветеринарный врач может рассчитывать на 80 000 рублей в месяц и предоставление жилья. Птицеводы бройлерных цехов могут заработать от 80 000 рублей с возможностью проживания в общежитии. Для пастухов предлагается 60 000 рублей в месяц плюс компенсация питания, жилья и проезда. Трактористы на клубничных фермах могут зарабатывать от 66 000 до 90 000 рублей в месяц.

Несколько иначе выглядит ситуация на рынке труда в сельском хозяйстве Челябинской области на портале hh.ru.

«Анализ рынка труда в аграрном секторе Челябинской области за первые четыре месяца 2025 года показывает неоднозначную картину. Медианная предлагаемая зарплата в сельском хозяйстве составляет 60 тысяч рублей, что лишь незначительно ниже средних предложений по региону (60,6 тысячи рублей). Аграрные компании испытывают трудности в конкуренции за высококвалифицированных специалистов с другими отраслями, такими как строительство, нефтегазовая промышленность и тяжелое машиностроение, предлагающими значительно более высокую оплату труда. Например, машинисты в строительных компаниях получают в среднем 176,7 тысячи рублей, в нефтегазовой отрасли — 145 тысяч рублей, а в сельском хозяйстве — 85 тысяч рублей», — комментирует директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.

Интересно отметить, что аграрные компании в большинстве случаев ищут кандидатов с опытом работы — две трети вакансий предназначены для опытных специалистов.

Несмотря на среднюю медианную зарплату в 60 тысяч рублей, на рынке присутствуют высокооплачиваемые вакансии в аграрном секторе. Например, региональный менеджер по продажам кормовых добавок может рассчитывать на зарплату от 150 000 до 500 000 рублей, программист АСУТП — от 180 000 рублей, а руководитель свиноводческого комплекса — от 130 000 до 150 000 рублей. Также высокий уровень заработной платы предлагается обвальщикам мяса 5 разряда (от 108 000 рублей) и инженерам по инкубации (от 107 000 рублей).

Таким образом, на рынке труда в сельском хозяйстве Челябинской области, с одной стороны, наблюдается рост заработных плат, особенно в животноводстве и растениеводстве. С другой стороны, аграрные предприятия сталкиваются с конкуренцией за квалифицированные кадры со стороны других отраслей, предлагающих более высокую оплату труда.