/ Ежемесячную выплату на рождение первенца вводят в России

Размер выплат будет индивидуальным для каждого региона.

Денежную помощь молодым мамам будет оказывать правительство РФ. На каждого первенца с января 2018 года установят ежемесячную выплату. Ее средний размер — 10,5 тысяч рублей, однако точную сумму будут определять, рассчитывая прожиточный минимум ребенка в каждом конкретном регионе.



Для поддержки рождаемости предлагаю уже с января наступающего 2018 года начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей. Первое — установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет. — цитирует РИА Новости Президента Владимира Путина.

Добавим, что дети, рожденные до 31 декабря 2018 года, также попадают под программу материнского капитала.