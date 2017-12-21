/ Семьи будут получать вспомогательные выплаты на первого и второго ребенка

Госдума утвердила инициативу Президента.

Ежемесячные выплаты на первого ребенка все-таки появятся в России. Сегодня государственная дума в третьем и окончательном чтении одобрила законопроект, ранее внесенный Владимиром Путиным. Предполагается, что выплаты станут помощью молодым родителям, поскольку ребенок требует больших расходов.

Претендовать на ежемесячные выплаты смогут семьи, постоянно проживающие в России, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума, а ребенок был рожден или усыновлен после 1 января 2018 года. Пособие предполагается выплачивать до тех пор, пока детям не исполнится полтора года. — передает «Коммерсант».

По решению Госдумы, выплаты также ждут семьи, в которых родился второй ребенок. Средняя сумма — 10,5 тысяч рублей. В каждом регионе размер выплаты может отличаться.

Добавим, что в третьем чтении приняли инициативу о продлении маткапитала до 2021 года.