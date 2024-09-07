Выплату «Семейное счастье» получат все южноуральские пары, прожившие 50, 60 или 70 лет

Даже если они отметили юбилей свадьбы несколько лет назад

С 1 октября 2024 года в Челябинской области будут вручать знак отличия «Семейное счастье». Это награда для супружеских пар, проживших вместе 50, 60 или 70 лет. При этом не обязательно, чтобы юбилей выпал на этот год. Награду получит каждая пара, уже отметившая золотую, бриллиантовую или благодатную свадьбу.

«Награду будут вручать не только в юбилейный год. Если, к примеру, супруги отметили 53 года совместной жизни, они имеют законное право получить награду „Семейное счастье“ как прожившие в браке 50 лет», — уточняют в Минсоце Челябинской области.

КАКИЕ ВЫПЛАТЫ ИДУТ К НАГРАДЕ

К награде положен приятный бонус — весомая выплата. За 50 лет совместной жизни семья получит 50 тыс. рублей, за 60 лет — 100 тыс. рублей, а за 70 лет — 150 тысяч.

Саму награду вручают один раз в жизни, а вот выплаты можно получать к каждому юбилею. Если супруги прожили в браке 53 года, то уже в этом году они смогут получить знак отличия «Семейное счастье» и 50 тыс. рублей, а когда отметят бриллиантовую свадьбу — получат еще 100 тыс. рублей, после 70 лет совместной жизни — 150 тыс. рублей.

Таким образом, одна семья может получить один знак отличия и три выплаты поочередно на общую сумму 300 тысяч рублей.

КАКИЕ ПАРЫ НАГРАДЯТ

Впрочем, есть и подводные камни — семейные счастье должно быть безоблачным. При обращении за наградой будут учитывать историю брака, моральный облик супругов и их достижения в общественной жизни.

Для получения знака отличия «Семейное счастье» нужно, чтобы:

— супруги ранее не разводились или 50, 60, 70 лет прошло с момента последнего заключения брака (несколько периодов брака между двумя супругами суммироваться не будут);

— на момент обращения за наградой оба супруга должны быть живы;

— оба супруга должны являться гражданами РФ и иметь постоянную прописку на территории Челябинской области (также можно иметь регистрацию по месту пребывания на территории Челябинской области, если у пары нет постоянной регистрации в другом регионе) ;

— сами супруги или их дети не должны иметь неснятую или непогашенную судимость, их не лишали родительски прав и не ограничивали в родительских правах (но иметь детей в принципе в этом браке не обязательно);

— и главное — хотя бы один из супругов должен иметь государственную награду РФ или награду Челябинской области, подойдут также другие награды и поощрения за достижения в профессиональной, творческой и иной общественно значимой деятельности.

КАК ПОЛУЧИТЬ НАГРАДУ

Получить знак отличия «Семейное счастье» супруги смогут, собрав нужные документы. Само ходатайство подают органы местного самоуправления. Точные правила еще не разработали — они появятся к октябрю, и мы расскажем об этом позже.

Закон о новой награде в конце августа приняли депутаты Законодательного собрания региона.