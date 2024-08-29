Южноуральцы, прожившие в браке более полувека, получат награду «Семейное счастье»

А к ней — и материальное поощрение

В Челябинской области учредили еще один знак отличия — «Семейное счастье». Им планируют отмечать пары, которые прожили в браке 50, 60 и 70 лет. Закон о новой награде сегодня приняли депутаты Законодательного собрания региона.

Вместе со знаком отличия супруги будут получать денежное вознаграждение:

— 50 тыс. рублей за 50 лет, прожитых в браке;

— 100 тыс. рублей за 60 лет в браке;

— 150 тыс. рублей за 70 лет в браке.

Законопроект разработан по инициативе губернатора Алексея Текслера, а идея награды принадлежала Совету ветеранов Челябинской области и ее председателю Анатолию Суркову.