С 1 января 2024 года в России изменились правила начисления выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами детства первой группы. Теперь ее могу оформить даже работающие южноуральцы, сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда России по Челябинской области.
«Один из родителей или опекунов должен работать по трудовому договору, но на условиях неполного рабочего времени, в том числе дистанционно или на дому. Тогда он сможет одновременно получать выплату по уходу и официальную зарплату», — заявил исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.
При этом гражданам необходимо самостоятельно представить в любую клиентскую службу Соцфонда трудовой договор и справку, которые подтвердят занятость в режиме неполного рабочего дня.
На данный момент Отделение СФР по Челябинской области выплачивает такое пособие 12 тысячам 620 родителям. Размер компенсации для жителей Челябинской области составляет 11,5 тысячи рублей, для жителей Озерска и Снежинска — 13 тысяч рублей, для жителей Трехгорного — 12 тысяч рублей.
Два челябинских благотворительных фонда между тем получили новые помещения. Глава города Наталья Котова осмотрела, как обживаются в новых интерьерах фонды «Кронос» и «Мы рядом. Редкие дети».