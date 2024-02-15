В Челябинске двум благотворительным фондам помощи детям предоставили бесплатные помещения. Глава города Наталья Котова осмотрела, как обживаются в новых интерьерах фонды «Кронос» и «Мы рядом. Редкие дети». Своими впечатлениями она поделилась в личном телеграм-канале.

Центр «Кронос» помогает людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Специалисты оказывают юридические услуги и отстаивают права инвалидов. В фонде «Редкие дети» занимаются немедицинской реабилитацией детей с редкими генетическими заболеваниями.

«Работу по предоставлению муниципальных помещений в безвозмездное пользование мы начали в 2019 году. Раньше эти площади продавались или сдавались в аренду, но мы решили передавать их безвозмездно в пользование тем, кто занимается реальной помощью людям», — рассказала Наталья Котова.
Она добавила, что за пять лет в Челябинске некоммерческим организациям предоставили 48 помещений общей площадью почти 8 тысяч квадратных метров.