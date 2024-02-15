В Челябинске двум благотворительным фондам помощи детям предоставили бесплатные помещения. Глава города Наталья Котова осмотрела, как обживаются в новых интерьерах фонды «Кронос» и «Мы рядом. Редкие дети». Своими впечатлениями она поделилась в личном телеграм-канале.
Центр «Кронос» помогает людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Специалисты оказывают юридические услуги и отстаивают права инвалидов. В фонде «Редкие дети» занимаются немедицинской реабилитацией детей с редкими генетическими заболеваниями.
«Работу по предоставлению муниципальных помещений в безвозмездное пользование мы начали в 2019 году. Раньше эти площади продавались или сдавались в аренду, но мы решили передавать их безвозмездно в пользование тем, кто занимается реальной помощью людям», — рассказала Наталья Котова.
Она добавила, что за пять лет в Челябинске некоммерческим организациям предоставили 48 помещений общей площадью почти 8 тысяч квадратных метров.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! Зеленая передача Наше утро Южный Урал в историях Происшествия Телефакт. Миасс Весь спорт ГидForSpeed О здоровье Специальный репортаж Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Дипломатическая миссия О людях СВОи герои В поисках самоцветов Уралым Дикий Урал Как тебе такое, Илон Маск? Обмани Дарвина Прими меня таким Свободный лед Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Память народа Политические дебаты Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города Губернатор74.РФ Просто бизнес Новый год вот-вот Согрина против мифов