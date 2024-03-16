Выигравшая квартиру челябинка призвала всех избирателей участвовать в викторине

Анна Шестакова ни на что не рассчитывала, заполняя купон

Сегодня, 16 марта, в прямом эфире телеканала ОТВ назвали первых победителей викторины «Всей семьей — за Челябинск!». Обладательницей квартиры стала мама четверых детей, жительница Челябинска Анна Шестакова. Женщина призналась, что, заполняя купон, ни на что не рассчитывала, а уж о квартире и не мечтала.

«Радость переполняет, не передать словами! О квартире даже и не мечтали! Утреннюю передачу на ОТВ смотрели от начала и до конца. Объявили имя — сердце екнуло, потом фамилию — аж мурашки по коже. Затрясло прямо. Муж говорит: все, сейчас тебе звонить будут. И тут звонок! Говорят, поздравляем с квартирой»,— поделилась эмоциями женщина.

Только после звонка Анна поверила в происходящее, а затем рассказала о выигрыше детям.

«Теперь я точно знаю, что чудеса случаются. Пусть и другим повезет! Кто еще не поучаствовал, скорее бегите и заполняйте желтенький купон! И пусть удача и вам улыбнется!»— пожелала победительница.

По словам Анны Шестаковой, квартиру она оставит детям.

В утреннем эфире ОТВ также назвали обладателей различной техники и двух других ценных призов — автомобилей. Их выиграли 23-летний студент педагогического университета Валиджон Тахиров и школьный учитель Эльвира Здорова.

Напомним, принять участие в викторине можно на избирательных участках. Для этого следует взять у волонтеров купон, заполнить его и оставить свои контактные данные. Все подробности можно узнать на сайте викторина74.рф.