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/ Южноуральцев ждет двухдневная рабочая неделя в начале мая

Южноуральцев ждет двухдневная рабочая неделя в начале мая

В День победы работающих граждан ждет один день отдыха.
сегодня в 10:34
  |  Общество

Начало мая принесет жителям Южного Урала разнообразные по своей продолжительности рабочие недели. На первые майские праздники выпадают длинные выходные, а на 9 мая — короткая «передышка» на один день. Об этом заявили в Роструде.

В связи с празднованием Первомая (официальное название праздника — День Весны и Труда), который в этом году приходится на вторник, россияне не будут работать 4 дня подряд. — сообщили во вторник в Роструде.

Праздничные выходные начнутся в воскресенье, 29 апреля, и продлятся до среды, 2 мая. Во время празднования Дня победы никаких переносов не будет. Выходным станет только 9 мая. В соответствии с законом, предшествующий ему день — 8 мая, будет короче на 1 час.

В связи с празднованием Дня России, который в текущем году приходится на вторник, у россиян будет 3 выходных дня подряд — с воскресенья, 10 июня, по вторник, 12 июня.

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