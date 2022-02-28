Вузы Челябинска увеличили количество бюджетных мест для абитуриентов 2022 года

В марте учебные заведения проведут дни открытых дверей

Вузы Челябинска уже готовятся к летней приемной кампании. О количестве бюджетных мест, о дополнительных баллах при поступлении и размере стипендий на пресс-конференции 28 февраля рассказали ведущие учебные заведения города — педагогический университет (ЮУрГГПУ), ЮУрГУ и медицинский университет (ЮУГМУ).

ГДЕ БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ БОЛЬШЕ

В 2022 году все три вуза имеют хороший запас бюджетных мест, и учиться бесплатно здесь можно практически по всем направлениям.

Например, в педагогическом бюджетных мест стало больше на 20%. Поступить на бюджет сюда смогут 1388 абитуриентов, в том числе 925 человек — на бакалавриат. Если пройти на бюджет не получится, в вузе можно учиться за деньги — стоимость обучения, говорят в педагогическом, не превышает ста тысяч рублей за год. Из неприятного: в этом году ЮУрГГПУ не получил бюджетные места по такому популярному направлению, как лингвистика.

В ЮУрГУ будет 2450 бюджетных мест, причем в этом году их число увеличат даже для поступающих на гуманитарные направления, в том числе на психологию, лингвистику, юриспруденцию, политологию, гостиничный бизнес.

А в медицинском ситуация напряженная. Бюджетных мест всего 547. Они будут по всем шести направлениям подготовки, в том числе на клинической психологии. Однако большую часть этих мест займут целевики.

МЕСТА ДЛЯ ЦЕЛЕВИКОВ

Часть бюджетных мест во всех вузах отдадут целевикам. Это студенты, которые учатся по направлению работодателя, а после выпуска обязаны отработать в его организации или на предприятии несколько лет.

В педагогическом вузе целевикам готовы отдать до 20% бюджетных мест. В ЮУрГУ — до 10-30% в зависимости от профиля. А в медицинском университете почти 80% бюджетных мест уже обещаны целевикам. Эти цифры показывают, насколько большой ожидается конкуренция.

ОБЩЕЖИТИЕ

Все три вуза готовы предоставить студентам свои общежития, даже если студент учится по контракту. В педагогическом для бюджетников общежитие стоит 350 рублей в месяц, для контрактников — 700 рублей. Плата за общежитие в медицинском не превышает 800 рублей в месяц. В ЮУрГУ цену не уточняют, но замечают, что вуз имеет 12 собственных общежитий, и мест хватит всем.

СТИПЕНДИЯ

Базовая стипендия в вузах мала, но студентов стараются поддержать из разных источников.

В педагогическом университете в этом учебном году с доплатой не получилось, что будет в следующем — неясно. Небольшая доплата есть у студентов-целевиков в медицинском университете. Но самым щедрым на бонусы остается ЮУрГУ. Все новенькие студенты, которые по результатам ЕГЭ набрали больше 240 (для гуманитариев) и 250 (для технарей) баллов могут рассчитывать на именную стипендию в первом семестре — она равна 10 тысячам рублей.

БОНУСЫ И ПРЕПЯТСТВИЯ

Главным критерием для поступления в вуз по-прежнему остаются баллы, набранные на ЕГЭ. Для поступления в медицинский университет результаты ЕГЭ теперь должны предъявлять не только школьники, но и выпускники медицинского колледжа.

При этом вузы готовы добавлять баллы за достижения, не связанные с учебой. Например, в этом году их можно получить за любой значок ГТО — за золотой, за серебряный и за бронзовый. Количество баллов вуз будет определять сам. Например, при поступлении в ЮУрГУ абитуриенты получат 8 и 6 дополнительных баллов к ЕГЭ за серебряный и бронзовый значки ГТО соответственно.

КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ

Принципиальных отличий от прошлого года не будет. Подавать документы можно через портал «Госуслуги», в личном кабинете абитуриента, по почте или при личном визите в вуз.

График работы приемных комиссий можно узнать на сайте конкретного учебного заведения.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Чтобы школьники выбирали место учебы осознанно, вузы проводят дни открытых дверей.

В педагогическом они проходят в последнее воскресенье каждого месяца, ближайший намечен на 27 марта. В ЮУрГУ встречи с абитуриентами идут циклами и дистанционно, но 20 марта здесь также планируют собрать студентов на встречу с ректором в актовом зале.

Самую подробную информацию о приемной кампании в выбранном вузе ищите на сайте учебного заведения.