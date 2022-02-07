Любые знаки ГТО дадут дополнительные баллы при поступлении в вузы

Ранее в университетах принимали в зачет только золотые знаки комплекса

В 2022 году абитуриенты смогут получить дополнительные баллы к ЕГЭ за наличие не только золотого знака отличия ГТО, но и серебряного и бронзового. При этом будет учитываться награда, полученная не раньше последнего года обучения в школе за сдачу нормативов в своей возрастной группе, сообщается на сайте федерального оператора ВФСК ГТО.

Знак отличия ГТО — награда, которую можно получить за успешное выполнение комплекса спортивных упражнений на силу, быстроту, гибкость и выносливость для 11 возрастных ступеней от 6 до 70 лет и старше. Нормативы разделены на три уровня сложности, соответствующие золотому, серебряному и бронзовому знакам. В числе обязательных испытаний комплекса ГТО — бег на короткие и длинные дистанции, подтягивания/отжимания и наклоны. Участники также могут пройти дополнительные тесты по плаванию, лыжному бегу, прыжкам, метанию, стрельбе, самозащите без оружия или проверке туристических знаний в турпоходе.

Ранее вузы принимали в зачет только золотые значки, начисляя от 2 до 10 дополнительных баллов при поступлении. Теперь будут учитываться серебряный и бронзовый знаки ГТО. При этом каждый вуз определяет индивидуально количество бонусных баллов при поступлении. Например, при поступлении в Южно-Уральский государственный университет абитуриенты смогут получить 8 и 6 дополнительных баллов к ЕГЭ за серебряный и бронзовый значки ГТО соответственно.

Пресс-служба ЮУрГУ сообщает, что по итогам приемной кампании 2021 года максимальные 10 баллов получили 1128 абитуриентов Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). В их числе студентка Института медиа и социально-гуманитарных наук ЮУрГУ Анастасия Додерко. По словам девушки, получение золота ГТО стало для нее целью, когда она узнала, что награда позволяет рассчитывать на бонус при поступлении в вуз. Сдать нормативы ей удалось не сразу, но помогли дополнительные тренировки.

«Меня интересовала именно бюджетная форма обучения, поэтому получение значка стало для меня некой мотивацией, ведь иногда даже незначительные баллы могут сыграть большую роль в поступлении. Значок мне помог, так как баллы за вступительное испытание были не очень хорошими: видимо, переволновалась и наделала ошибок. Но благодаря награде я оказалась в первой пятерке в рейтинге и прошла на бюджет», — рассказала Анастасия Додерко.

Стоит отметить, что вуз вправе начислить поступающему дополнительные баллы не только за знаки отличия ГТО, но также за иные индивидуальные достижения — в общей сложности до 10 баллов. При этом перечень достижений, учитываемых при равенстве баллов абитуриентов, устанавливается каждым университетом самостоятельно.

По состоянию на 31 декабря прошлого года количество зарегистрированных участников на сайте gto.ru в Челябинской области составило более 520 тысяч человек. Как сообщает региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне», в IV квартале 2021 года 38 368 южноуральцев показали высокий результат, в том числе 7800 человек выполнили нормативы на золотой знак отличия, а еще около 30 тысяч — на серебряный и бронзовый знаки. На сегодня в Челябинской области функционируют 54 центра тестирования, 9 из которых расположены в городе Челябинске.