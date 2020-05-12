Втрое больше медсестер требуется Челябинской области

Аналитики узнали, сколько вакансий для медицинских работников сейчас открыто.

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Международный день медицинской сестры ежегодно отмечают 12 мая. Аналитики hh. ru узнали, как пандемия повлияла на спрос и предложение на рынке труда для медсестер в регионе. Выяснилось, что на Южном Урале за март-апрель появилось втрое больше вакансий для медсестер по сравнению с прошлым годом. Некоторые работодатели предлагают переехать для работы в другие города.

«63% вакансий, открытых в марте-апреле, были доступны медицинским сестрам без профессионального стажа, в 33% вакансий требуется опыт работы от года до трех лет, в 4% — более трех лет. При этом среди соискателей преобладают медицинские сестры со стажем от шести лет — им принадлежат 46% резюме. Специалистам без опыта принадлежат 18% резюме, с опытом от года до трех — 19%, от трех до шести лет — 17%», — говорится в исследовании.

Отметим, что на одно вакантное место приходится один кандидат. Поэтому аналитики сделали вывод, что кадров не хватает. Примечательно, что увеличились и размеры зарплат медицинских сестер. Сейчас, в среднем, она составляет 29 тысяч рублей.

Добавим, что в России, по данным Минздрава, на этих должностях работает около 800 тысяч человек.