Вторую очередь парка «Притяжение» в Магнитогорске откроют в июле 2023 года

В комплексе появится экотропа, поле для мини-гольфа и смотровой холм

Уже летом этого года жители Магнитогорска и гости города смогут оценить вторую очередь парка «Притяжение». Об этом рассказали в пресс-службе ММК.



На территории парка уже работают фудмолл, открытый каток, прокат спортивного инвентаря, детская площадка, ледяной городок и горки, а к лету завершат смотровой холм, поле для мини-гольфа и экотропа.

Высота смотрового холма — более 38 метров, это даже выше девятиэтажного дома. Сейчас там обустраивают спортивную площадку.

Параллельно строятся объекты третьей очереди парка: детский крытый центр развлечений, океанариум с оранжереей и северная входная группа с каскадным фонтаном.

Парк уже работает и открыт для посещения. За январь в «Притяжении» побывало более 30 тысяч человек.

В 2022 году корреспондент Первого областного побывал в уникальном парке. Чем интересно современное место отдыха — в нашем материале.

Напомним, проект «Притяжения» признан лучшим реализованным проектом ландшафтной архитектуры и лучшим проектом общественного здания или сооружения по версии Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини — 2022» Premio del Pubblico.