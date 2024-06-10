Второй этап опрессовок стартует в Челябинске с 18 июня

Горячую воду отключат в пяти районах города

Второй этап опрессовок в Челябинске пройдет с 18 июня по 2 июля. Без горячей воды останутся 1264 многоквартирных дома, 72 детских сада, 68 учебных учреждений и 28 больниц.

Как сообщили в администрации города, под второй этап гидравлических испытаний попадут жители всех районов, кроме Советского и Металлургического.

Горячей воды не будет по следующим адресам:

в Калининском районе;

Курчатовском районе;

Ленинском районе;

Тракторозаводском районе;

Центральном районе.

Под отключение попадут и потребители, зависящие от локальных котельных. У них график отключения иной, однако срок такой же — две недели. Например, с 15 июня под отключение попадут дома, зависящие от котельной ООО «Мечел-Энерго», а с 17 июня — потребители от котельных ООО «Теплоэнергосбыт» и ООО «Теплосбыт». Более подробно тут.

В мэрии отмечают, что две недели — максимальный срок отключения горячей воды. Однако если в ходе испытаний возникнут ЧП, отключение могут продлить. Так, не прошли проверку во время первого этапа испытаний сети в Металлургическом районе. Там срок отключения воды продлили до 15 июня.