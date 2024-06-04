В Металлургическом районе Челябинска горячей воды не будет до 15 июня

Срок опрессовки продлен из‑за выявленных проблем

В Металлургическом районе Челябинска продлен срок проведения опрессовки. Без горячей воды останутся объекты южной зоны района, сообщает городская администрация.



«По результатам 1-го этапа гидравлических испытаний тепловые сети не прошли проверку на прочность и плотность по причине выявленных технологических нарушений»,— говорится в сообщении.

Теплосетевой организацией МУП «ЧКТС» запланировано проведение повторных испытаний с запуском теплоносителя до 15 июня включительно.

С перечнем объектов южной зоны Металлургического района, где сроки опрессовки продлены, можно ознакомиться здесь.