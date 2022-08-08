Вся государственная медицина в Челябинской области подключилась к сервису электронных рецептов

Цифровые документы уже принимают 269 аптек региона

При обращении к докторам в государственные поликлиники региона любой житель Челябинской области может получить электронный рецепт. Как и где его отоварить, рассказали в пресс-службе областного Минздрава.

«Система электронных рецептов интегрирована с региональной медицинской информационной системой. Врач на рабочем месте выписывает рецепт, подписывает цифровой подписью, и далее пациент видит рецепт на лекарство в мобильном приложении „Мой рецепт“. Лекарство можно приобрести на выбор в ближайшей аптеке, показав фармацевту QR-код на экране мобильного телефона», — говорит начальник управления внедрения и развития единой государственной системы здравоохранения Минздрава Челябинской области Геннадий Легостаев.

К сервису «Первый электронный рецепт» уже подключили все государственные медицинские учреждения региона, а также 70% всех аптечных пунктов региона, в том числе сеть «Государственных аптек». Электронный рецепт сейчас принимают в 269 аптечных пунктах Челябинской области.Скачать мобильное приложение можно в Google Play или в App Store, а также на сайте мой-рецепт.рф. В приложении видно, какие аптеки готовы принять электронный рецепт и есть ли там назначенные препараты. Также здесь сохраняется информация о предыдущих назначениях доктора. В приложении можно вести дневник приема лекарств и подбирать аналоги назначенных препаратов.Цифровые рецепты уже по достоинству оценили работники самих аптек.

«Это очень удобно, так как многие бумажные рецепты оформлены неразборчивым почерком. Электронный рецепт полностью исключает эту проблему. Если нужны уточнения по рецепту, то и фармацевту, и пациенту можно оперативно связаться с врачом. Его номер телефона указан в рецепте»,

— говорит генеральный директор АО «Областной аптечный склад» Андрей Князев.

Также сервис поможет контролировать оборот лекарств в регионе.Остается добавить, что проект внедрен в регионе при поддержке Сбера.

«„Первый электронный рецепт“ во многом упрощает и автоматизирует процедуру назначения лекарств, а, значит, экономит самый ценный ресурс — рабочее время врачей, которое они смогут уделить пациентам. Совместная работа правительства региона, Сбера и компаний-партнеров по внедрению новых цифровых технологий будет продолжена», — замечает управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.