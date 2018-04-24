/ Встречи с населением проведут участковые Челябинской области

Они обсудят общественный порядок, проверят мигрантов и владельцев оружия.

Участковые познакомятся с жильцами домов во вверенном им районе. Встреча и общение пройдут в рамках профилактического мероприятия «Ваш участковый». Полицейские отчитаются о своей работе перед жильцами, а также ответят на актуальные вопросы, связанные с общественным порядком. Поставлены им и другие задачи.

За время проведения мероприятия участковые уполномоченные полиции встретятся с представителями организаций и предприятий, проверят владельцев оружия, иностранных граждан и лиц, состоящих на профилактическом учете органов внутренних дел. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Где и когда состоятся встречи участковых с жильцами, можно узнать на сайте ОВД, либо районных администраций. Обратиться к участковому в пункте полиции можно по понедельникам и средам с 18:00 до 20:00, в субботу с 12:00 до 14:00. Найти ближайший пункт полиции можно с помощью сервиса МВД.





