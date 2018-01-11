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Уральская ВСМ может стать первой частью международного проекта

Хозяйственники обратились за помощью к правительству России.
сегодня в 10:32
  |  Общество

Высокоскоростная магистраль Челябинск-Екатеринбург претендует на то, чтобы стать первой частью международного проекта. Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» обратилось в правительство России с предложением заключить концессионное соглашение на создание участка дороги между двумя уральскими столицами. Их поддерживают власти Челябинской и Свердловской областей.

Благодаря Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали, в общую доступную среду объединятся международные аэропорты Кольцово и Баландино, места размещения и досуга, площади конгрессно-выставочной индустрии. Посетители выставки ЭКСПО-2025 смогут одинаково комфортно использовать возможности обоих мегаполисов, словно все находится в одном городе. Для промышленных предприятий Урала, которые освоят ключевые компетенции, необходимые для строительства ВСМ, это означает обеспечение загрузки на несколько десятилетий вперед. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, высокоскоростная магистраль «Челябинск-Екатеринбург» должна стать частью трассы «Москва — Пекин». В период эксплуатации дороги рост валового регионального продукта может составить 700 миллиардов рублей, дополнительные доходы в бюджеты регионов — до 200 миллиардов. Высокоскоростная магистраль между Челябинском и Екатеринбургом будет запущена к 2023 году. Дорога свяжет на только две столицы, но и аэропорты — Баландино и Кольцово. Ранее глава региона Борис Дубровский провел встречу с представителями Китайских железных дорог. Ее результатом стало соглашение о сотрудничестве в реализации проекта «Уральской скоростной магистрали».

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