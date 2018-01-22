/ Сбербанк и Газпром готовы присоединиться к финансированию Уральской ВСМ

Компании рассматривают возможность вложения инвестиций в проект.

Уральская высокоскоростная магистраль может быть профинансирована в рамках концессионного соглашения двумя крупными компаниями — Сбербанком и Газпромом. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники. Вопрос сейчас находится на рассмотрении, Газпромбанк готов предоставить не менее 5% объема заявленных средств, Сбербанк пока не озвучил условий.



Реализация проекта создаст третью по величине городскую агломерацию в России после Московской и Петербургской. Кроме того, Уральская ВСМ позволит обеспечить инфраструктуру саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске и потребности Всемирной выставки ЭКСПО-2025, на проведение которой претендует Екатеринбург. — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.



Напомним, 11 января 2018 года высокоскоростная магистраль между Челябинском и Екатеринбургом стала претендентом на то, чтобы стать первой частью международного проекта. Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» обратилось в правительство России с предложением заключить концессионное соглашение на создание участка дороги между двумя уральскими столицами. Их поддерживают власти Челябинской и Свердловской областей. Предполагается два источника финансирования — средства хозпартнерства и финансирование из бюджета РФ в равных долях.

Уральская ВСМ должна стать частью трассы «Москва — Пекин». В период эксплуатации дороги рост валового регионального продукта может составить 1,37 триллиона рублей, дополнительные доходы в бюджеты регионов — больше 200 миллиардов. Высокоскоростная магистраль между Челябинском и Екатеринбургом будет запущена к 2025 году. Дорога свяжет на только две столицы, но и аэропорты — Баландино и Кольцово.



Ранее глава региона Борис Дубровский провел встречу с представителями Китайских железных дорог. Ее результатом стало соглашение о сотрудничестве в реализации проекта «Уральской скоростной магистрали».

