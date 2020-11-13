ВСК получила награду Форума лидеров страхового рынка

На мероприятии выступил с докладом генеральный директор компании Александр Тарновский.

29 октября состоялся 6-й Форум лидеров страхового рынка «Дистанционные продукты и цифровые сервисы». В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти, министерств и ведомств, крупнейших финансовых институтов: страховых компаний, банков, Всероссийского Союза Страховщиков. Лидеры рынка рассказали о своих стратегиях в условиях пандемии.

На Форуме представили свои доклады в том числе заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, заместитель председателя Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, директор департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Иван Чебесков, заместитель руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Иван Козлов.

В рамках панельной дискуссии на Форуме также выступил генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский, который рассказал о том, как в ВСК реализован полный онлайн-цикл — от покупки до урегулирования — и как это отражается на результатах компании.

«С апреля 2020 мобильное приложение „ВСК страхование“ уже было дополнено новыми опциями, которые не только дают возможность официально заявить о страховом событии дистанционно, но и максимально упрощают всю процедуру урегулирования. Весь цикл по каско — от покупки до урегулирования — стал полностью дистанционным для нашего клиента. Из всех пользователей приложения, приступивших к оформлению каско онлайн, 92% воспользовались сервисом распознавания, 90% провели осмотр автомобиля самостоятельно», — подчеркнул Александр Тарновский.

ВСК представила на рынке быстрый процесс оформления каско в онлайн и реализовала полный цикл — покупка полиса и урегулирование совершаются без необходимости приезжать в офис или дожидаться страхового представителя.

«Через 2 недели запуска популярность сервиса выросла, и сейчас уже каждое 3-е событие оформляется через мобильное приложение. Реализованный сервис дистанционного урегулирования — это настоящий прорыв для нас и для рынка, что особенно важно в период пандемии», — отметил генеральный директор Страхового Дома ВСК.