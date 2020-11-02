Банк ДОМ.РФ совместно с ВСК расширили возможности клиентов по использованию механизмов защиты от
Новый страховой продукт позволит возместить расходы клиента в случае госпитализации при диагностировании коронавируса, а в случае ухода из жизни семья клиента также получит финансовую поддержку — сумма страховой выплаты по полису может составить до 800 тысяч рублей. Клиенты Банка ДОМ.РФ могут приобрести полис как для себя, так и для родственников, друзей и третьих лиц. Страхование оформляется сроком на 6 месяцев или 1 год.
Продукт предусматривает дополнительные сервисы. Клиенты могут рассчитывать на круглосуточные
«„Стоп. Вирус“ — это полис с сервисной составляющей. Мы понимаем, что клиенту важно не просто возместить расходы в случае госпитализации, но и иметь возможность воспользоваться нужными сервисами (проконсультироваться с врачами, записаться на консультацию), даже если заболевание не диагностировано. В период пандемии это особенно актуально», — прокомментировала Юлия Шимова, руководитель центра развития продуктов Страхового Дома ВСК.