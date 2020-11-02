Страховой Дом ВСК и Банк ДОМ.РФ расширили возможности клиентов по страховой защите

Продукт «Стоп. Вирус» компенсирует расходы в случае госпитализации при диагностировании коронавируса.

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Банк ДОМ.РФ совместно с ВСК расширили возможности клиентов по использованию механизмов защиты от COVID-19 , запустив продукт «Стоп. Вирус» для клиентов банка.

Новый страховой продукт позволит возместить расходы клиента в случае госпитализации при диагностировании коронавируса, а в случае ухода из жизни семья клиента также получит финансовую поддержку — сумма страховой выплаты по полису может составить до 800 тысяч рублей. Клиенты Банка ДОМ.РФ могут приобрести полис как для себя, так и для родственников, друзей и третьих лиц. Страхование оформляется сроком на 6 месяцев или 1 год.

Продукт предусматривает дополнительные сервисы. Клиенты могут рассчитывать на круглосуточные онлайн-консультации с дежурным врачом-терапевтом и онлайн-консультации с врачами узких специальностей (более 50 специальностей) в удобное время, на предоставление письменных заключений с рекомендациями, а также на получение информации о порядке предоставления медицинских услуг в рамках программы обязательного медицинского страхования при симптомах или диагностировании коронавируса. В полис также входит дистанционная психологическая помощь, услуги медицинского консьержа и консультации по вопросам, связанным с симптомами или диагностированием COVID-19 . Стоимость полиса — от 3 до 5,5 тысячи рублей.

«„Стоп. Вирус“ — это полис с сервисной составляющей. Мы понимаем, что клиенту важно не просто возместить расходы в случае госпитализации, но и иметь возможность воспользоваться нужными сервисами (проконсультироваться с врачами, записаться на консультацию), даже если заболевание не диагностировано. В период пандемии это особенно актуально», — прокомментировала Юлия Шимова, руководитель центра развития продуктов Страхового Дома ВСК.