Страховой Дом ВСК и
По данным опроса «Лаборатории Касперского»*, за последние 12 месяцев российские компании малого и среднего бизнеса в среднем потратили на обеспечение безопасности корпоративного периметра 4,7 миллиона рублей каждая. Результаты опроса иллюстрируют последствия пандемии: те компании, которые смогли выжить и вовремя перестроить свою работу в условиях коронавируса, вынуждены больше тратить на ИТ и ИБ. При этом секвестирование бюджетов в результате эпидемии
Страховой Дом ВСК и Angara Professional Assistance предлагают доступную двухступенчатую программу, которая, с одной стороны, выстроит надежную защиту информационных активов компании, а с другой — возместит ей финансовые потери, если кибератака все же повлечет негативные последствия для организации или ее клиентов. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно оформить страховой полис, установить программное обеспечение на рабочих компьютерах и подключиться к Центру киберустойчивости ACRC. С этого момента цифровые активы клиентов будут находиться под контролем аналитиков SOC в режиме «24 на 7».
Сервисная составляющая продукта защищает компании от
Под страховой защитой находятся компьютерная техника, базы данных, ПО, приложения, сайты, почта, облачные сервисы, а также денежные средства и ценные бумаги на счетах в банках. Страховое возмещение предусмотрено с учетом широкого спектра рисков, а именно: в случае повреждения или утраты компьютерных, информационных, финансовых активов, перебоев в хозяйственной деятельности, расходов на расследование инцидентов ИБ и компенсации вреда клиентам страхователя, пострадавшим от утечки персональных или конфиденциальных данных.
«Сегодня от уровня информационной защищенности зависит как бесперебойная и эффективная работа бизнеса, так и его конкурентоспособность. От кризиса пострадало большое количество компаний, ситуация сильно обострила вопросы обеспечения уровня информационной безопасности в разных отраслях бизнеса. Мы на себе ощутили возникающие проблемы, и с нашими партнерами использовали этот опыт для создания нового направления страхования киберрисков с уникальным сервисом. Наш продукт разработан для компаний, которые не обладают большими бюджетами на информационную безопасность, но понимают критическую важность защиты своих цифровых рубежей, хотят обезопасить себя от простоев и быть уверенными в том, что в случае кибератаки их потери будут возмещены. Мы уверены в перспективах развития сервисно-страховых решений в этой области и видим ценность, которую можем дать нашим клиентам», — отметила заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.
Коллаборация Angara Professional Assistance со Страховым Домом ВСК и «Лабораторией Касперского» позволила вывести на рынок современные решения с подкрепленной финансовой ответственностью, позволяющие среднему сегменту рынка повысить уровень безопасности.
«Со своей стороны мы гарантируем быстрый запуск услуги, высокий уровень сервиса, а также круглосуточный мониторинг, выявление, реагирование и расследование инцидентов ИБ высококлассными экспертами Центра киберустойчивости ACRC (SOC)», — прокомментировала руководитель Angara Professional Assistance Оксана Васильева.
Страхование киберрисков является
«Инструмент уровня EDR позволяет быстро выявлять инциденты информационной безопасности на рабочих станциях и реагировать на них, что особенно эффективно работает, когда это реализовано в таком центре реагирования на киберугрозы, как ACRC», — поделился управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, странах СНГ и Балтии Михаил Прибочий.
*Опрос «Информационная безопасность бизнеса» проведён «Лабораторией Касперского» в июне 2020 года. В нём приняли участие 5 266