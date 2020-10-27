ВСК и Angara Professional Assistance запустили продукт по киберстрахованию

Двухступенчатая программа на базе технологий «Лаборатории Касперского» включает защиту и страховое возмещение.

Страховой Дом ВСК и сервис-провайдер тиражируемых услуг безопасности Angara Professional Assistance (входит в группу компаний Angara) запустили сервисно-страховой продукт по комплексной защите малого и среднего бизнеса от кибератак. Продукт строится на базе MSS-услуги Angara Professional Assistance — ACR service EDR, которая включает в себя интеллектуальные инструменты «Лаборатории Касперского» и стек технологий, применяемый аналитиками Центра киберустойчивости ACRC (SOC) для выявления инцидентов информационной безопасности.

По данным опроса «Лаборатории Касперского»*, за последние 12 месяцев российские компании малого и среднего бизнеса в среднем потратили на обеспечение безопасности корпоративного периметра 4,7 миллиона рублей каждая. Результаты опроса иллюстрируют последствия пандемии: те компании, которые смогли выжить и вовремя перестроить свою работу в условиях коронавируса, вынуждены больше тратить на ИТ и ИБ. При этом секвестирование бюджетов в результате эпидемии COVID-19 и рост курса доллара требуют доступных альтернатив для обеспечения непрерывного функционирования бизнеса.

Страховой Дом ВСК и Angara Professional Assistance предлагают доступную двухступенчатую программу, которая, с одной стороны, выстроит надежную защиту информационных активов компании, а с другой — возместит ей финансовые потери, если кибератака все же повлечет негативные последствия для организации или ее клиентов. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно оформить страховой полис, установить программное обеспечение на рабочих компьютерах и подключиться к Центру киберустойчивости ACRC. С этого момента цифровые активы клиентов будут находиться под контролем аналитиков SOC в режиме «24 на 7».

Сервисная составляющая продукта защищает компании от программ-вымогателей , заражений вредоносным ПО, эксплуатации уязвимостей, фишинга, взлома информационных систем. Для этого эксперты-аналитики Angara Professional Assistance удаленно и круглосуточно мониторят состояние информационной инфраструктуры, а также выявляют инциденты ИБ и реагируют на них. Интеллектуальная основа сервиса по обеспечению ИБ — программное решение «Лаборатории Касперского» по защите от сложных и неизвестных угроз — Kaspersky Endpoint Detection and Response (Kaspersky EDR), а также платформа Angara Cyber Resilience Platform (ACRP), предназначенная для мониторинга, расследования и аналитики киберугроз. Решения обеспечивают мощную комплексную защиту рабочих станций, передовое обнаружение угроз, эффективное управление событиями безопасности и быструю реакцию на критичные инциденты.

Под страховой защитой находятся компьютерная техника, базы данных, ПО, приложения, сайты, почта, облачные сервисы, а также денежные средства и ценные бумаги на счетах в банках. Страховое возмещение предусмотрено с учетом широкого спектра рисков, а именно: в случае повреждения или утраты компьютерных, информационных, финансовых активов, перебоев в хозяйственной деятельности, расходов на расследование инцидентов ИБ и компенсации вреда клиентам страхователя, пострадавшим от утечки персональных или конфиденциальных данных.

«Сегодня от уровня информационной защищенности зависит как бесперебойная и эффективная работа бизнеса, так и его конкурентоспособность. От кризиса пострадало большое количество компаний, ситуация сильно обострила вопросы обеспечения уровня информационной безопасности в разных отраслях бизнеса. Мы на себе ощутили возникающие проблемы, и с нашими партнерами использовали этот опыт для создания нового направления страхования киберрисков с уникальным сервисом. Наш продукт разработан для компаний, которые не обладают большими бюджетами на информационную безопасность, но понимают критическую важность защиты своих цифровых рубежей, хотят обезопасить себя от простоев и быть уверенными в том, что в случае кибератаки их потери будут возмещены. Мы уверены в перспективах развития сервисно-страховых решений в этой области и видим ценность, которую можем дать нашим клиентам», — отметила заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.

Коллаборация Angara Professional Assistance со Страховым Домом ВСК и «Лабораторией Касперского» позволила вывести на рынок современные решения с подкрепленной финансовой ответственностью, позволяющие среднему сегменту рынка повысить уровень безопасности.

«Со своей стороны мы гарантируем быстрый запуск услуги, высокий уровень сервиса, а также круглосуточный мониторинг, выявление, реагирование и расследование инцидентов ИБ высококлассными экспертами Центра киберустойчивости ACRC (SOC)», — прокомментировала руководитель Angara Professional Assistance Оксана Васильева.

Страхование киберрисков является по-настоящему удобным способом усиления защиты компаний, чья информационная безопасность — не профильный вид деятельности.

«Инструмент уровня EDR позволяет быстро выявлять инциденты информационной безопасности на рабочих станциях и реагировать на них, что особенно эффективно работает, когда это реализовано в таком центре реагирования на киберугрозы, как ACRC», — поделился управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, странах СНГ и Балтии Михаил Прибочий.