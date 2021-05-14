Всероссийский конкурс для урбанистов пройдет в Сатке

Регистрация на хакатон уже открылась

Роскультцентр открыл дополнительный прием заявок на всероссийский урбанистический хакатон «Города». С 13 мая открыта регистрация на участие в хакатоне «Города», который пройдет в Челябинской области.

Заявки принимаются до 30 мая 2021 года включительно на портале АИС «Молодежь России». Наставники участников конкурса — специалисты фонда поддержки и сохранения культурных инициатив «Собрание», общероссийской организации «Городские реновации», МАРХИ и Союза архитекторов России.

Они помогут 30 финалистам создать проекты по улучшению предложенных им территорий. Проведение финала урбанистического хакатона запланировано с 16 по 18 июня в Сатке. Организаторы конкурса считают, что для Сатки это важный проект, продолжение городских преобразований.

«Для нас важно, что хакатон привлекает к непосредственному участию в жизни города его жителей, мотивируя не оставаться в стороне от посильного участия в благоустройстве и закрепляя ролевую модель активного горожанина. Ведь кто, если не сами жители, могут лучше знать, как можно ответить на их актуальные запросы, решить существующие проблемы, что необходимо изменить и улучшить», — комментирует директор по корпоративному развитию и стратегическим коммуникациям Группы Магнезит, директор фонда поддержки и сохранения культурных инициатив «Собрание» Наталья Никифорова.

Проект команды победителей получит экспертную и финансовую поддержку на воплощение в Челябинской области в 2022—2025 годах. Церемония награждения состоится в Москве в рамках «Российской креативной недели». Результатами хакатона прошлого года стали четыре проекта по благоустройству территорий в Республике Татарстан, Волхове, Салехарде и Липецке. Проекты-победителя будут реализованы в 2021—2022 годах при поддержке правительства субъектов.



Напомним, вчера в Челябинске состоялась лекция известного урбаниста Алексея Радченко о модернизации трамвайной сети.