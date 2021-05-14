Урбанист Алексей Радченко: «Желание жить в хорошем городе — это нормально!»

В Челябинском доме архитектора прошла лекция известного урбаниста о борьбе москвичей за обновление транспортной схемы столицы

Урбанист и блогер, специалист по организации дорожного движения Алексей Радченко выступил в Челябинске с лекцией об опыте борьбы москвичей за модернизацию столичной трамвайной сети и восстановление удаленных властями пешеходных переходов. Заодно челябинские активисты узнали, почему самыми ярыми поклонниками хорошего общественного транспорта должны быть автолюбители.



Мы прошли все 400 километров трамвайных путей!

Крупным проектом урбаниста Радченко стала борьба за модернизацию трамвайной сети Москвы. По словам лектора, в 2018 году в столице участились сходы трамваев с рельсов из-за плохого состояния путей. Алексей решил не дожидаться реакции властей. Сначала собралась группа единомышленников, всего около 20 человек. Энтузиасты составили план, деньги на работу экспертов и помощников привлекали в качестве пожертвований.





«Мы разбили московскую сеть — 400 километров — на участки и последовательно прошли их с фотоаппаратами, фиксируя каждое повреждение. На остановках развешивали плакаты с призывом внимательно смотреть на состояние путей и вагонов и телефонными номерами ремонтной службы. Ремонтники просто „повесились“: их захлестнул шквал звонков!» — рассказывал урбанист.

Кроме собственно состояния путей выявили еще несколько проблем: на многих участках на шум от проходящих трамваев жаловались жильцы соседних домов, в ряде мест вплотную к рельсам привыкли парковаться автомобилисты. Для сбора всех жалоб волонтеры-программисты создали мобильное приложение, сообщение пассажиров стал собирать робот. В итоге помимо масштабного ремонта трамвайной сети многие участки путей в Москве в кратчайшее время стали обособленными.

«Кстати, насчет челябинских трамваев я настроен оптимистично. У вас уже запущена большая программа по обособлению путей, власти собираются обновлять подвижной состав», — заметил Алексей Радченко.

Действительно, напомним, на сегодня правительство Челябинской области уже подписало контракт о покупке первых 30 полунизкопольных трамваев, на сайте «Активный житель-74» запущено голосование по поводу обособления путей и строительства новых, удобных и безопасных посадочных платформ. Более того, накануне, 13 мая, стало известно, что федеральное правительство выделяет региону инфраструктурный кредит на завершение строительства челябинского метрополитена, который будет интегрирован в сеть рельсового электротранспорта. Так что на Южном Урале трамвайная реновация и без вмешательства общественности приведет даже к появлению нового вида транспорта — метротрамвая.

Пешеходные переходы — это личная история каждого!

Еще один нашумевший в Москве проект Алексея Радченко — борьба за наземный пешеходный переход в районе перекрестка улиц Каланчевской и Садовой-Спасской. Урбанист признается, что это стало личным делом: переход был прямо возле его места работы.





«На запрос в департаменте транспорта ответили, что для пешеходов недалеко есть подземный переход, а автомобили вынуждены тормозить из-за наземного. Но дело-то в том, что там была узкая дорога. Люди продолжали пересекать ее и без всякого перехода, только теперь подвергались риску быть сбитыми машиной или оштрафованными работниками ГИБДД! Оказалось, „стиранием“ переходов власти пытались бороться с пробками. Но ведь человек не пойдет под землю ради пересечения одной полосы, это маразм!» — вспоминает Радченко.

По мнению Радченко, борьбой с пробками тогда же московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) объяснял и удлинение светофорных фаз до нескольких минут. Хотя общепринятая мировая практика — светофорный цикл не может длиться дольше 100 секунд!

Активисты снова придали делу огласку. Проанализировали данные ГИБДД и выяснили, что на месте ликвидированных пешеходных переходов начались аварии с пострадавшими. Расклеивали информационные плакаты. Однажды, когда дорожники подготовили очередной переход к ликвидации и огородили его красной лентой, активисты решили им «помочь»: довели ситуацию до абсурда и заплели обреченную «зебру» колючей проволокой.

«Мы почему-то не думаем о пешеходной среде как о чем-то жизненно важном. А ведь это личная история каждого человека. По статистике, до 30 процентов людей испытывают проблемы с перемещением. И это не только инвалиды и старики: в такой ситуации может оказаться и натренированный спортсмен после случайной травмы. Всё это приходилось доказывать официальным инстанциям», — рассказал Радченко.



Примеров у урбаниста нашлась масса. Пожилая женщина после расширения проезжей части у ее дома до 12 полос лишилась возможности видеться с единственной оставшейся подругой, жившей напротив: здоровье не позволяло пенсионерке пользоваться подземным переходом. Мальчишке Артему после ликвидации пешеходного перехода родители запретили посещать творческий кружок. Мама и папа боялись за жизнь паренька, а тот лишился друзей и, возможно, распрощался со своим призванием.

Переход, из-за которого началась вся кампания, через два года восстановили. Еще одним итогом стала электронная карта ДТП, основанная на данных госавтоинспекции: на ней в режиме реального времени можно узнать статистику по наиболее опасным участкам и привлечь к ним внимание дорожных служб и той же полиции. Сегодня, по признанию Алексея Радченко, доходит до того, что архитекторы, разрабатывая проекты реконструкции городских районов, пользуются этой сделанной на голом энтузиазме программой.

Чиновники и автомобилисты — не враги!

«Я не призываю к войне с властями. Не нужно думать, что чиновник — враг или что он обязан сидеть и думать, чего бы сегодня сделать для города доброго. Служащие по горло завалены рутинной работой, а задача активистов-урбанистов — обратить их внимание на узкие места и острые углы. То же и с автолюбителями. Они не враги пешеходов. Наоборот, именно автомобилисты, по идее, должны быть самыми ярыми поклонниками развитого общественного транспорта и грамотно проложенных пешеходных переходов: ведь тогда часть граждан смогут спокойно ходить пешком или ездить на троллейбусах. Личных авто на дорогах станет меньше, оставшимся будет проще», — объясняет Алексей Радченко.



Заметим, провести лекцию в Доме архитектора Алексея пригласил заместитель министра транспорта Южного Урала Александр Егоров, знакомый с урбанистом еще по работе в Москве. Егоров не опасается, что московский гость научит челябинцев спорить и воевать с властями: по его словам, выступление Радченко получилось «суперпозитивным».

«Может быть, это особенность москвичей, но у нас очень активный народ: мы постоянно чего-то требуем от власти, от УК, от прокуратуры — и добиваемся своего. Хотеть жить в хорошем городе — это нормально», — резюмировал урбанист.