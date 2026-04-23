Все пассажиры сошедшего с рельсов поезда Москва — Челябинск выписаны из больниц

Об этом редакции рассказали в Минздраве Челябинской области

Все пострадавшие при сходе поезда Москва — Челябинск уже выписаны из больниц. Об этом Первому областному информагентству рассказали в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Инцидент случился 3 апреля на территории Ульяновской области. C рельсов сошли семь вагонов состава. Погибших не было, но физически пострадали более десяти человек. У большинства из них ссадины, ушибы и порезы.

Те пассажиры, кому понадобилась помощь врачей, были госпитализированы в больницы Челябинской и Ульяновской областей.

