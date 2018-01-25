/ Начинающим водителям предложили выдавать временные права

Документ будет действовать два года.

Водители смогут обменять удостоверения на постоянные, если не совершат грубых и опасных для окружающих нарушений. Об этом сказано в резолюции III Конгресса автошкол, передает RT.

Начинающий водитель должен быть сам заинтересован в осторожной езде, чтобы в конечном итоге получить постоянное водительское удостоверение, а не вернуться к статусу ученика автошколы со всеми вытекающими последствиями в виде новой оплаты обучения и пересдачи экзаменов. — сообщается в документе.

Кроме того, для водителей-новичков могут ввести дополнительные ограничения, в том числе — в скоростном режиме, в перевозке пассажиров и движении в темное время суток, и по автомагистралям. В ГИБДД заявили, что в скором времени рассмотрят предложения.

