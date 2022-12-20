Вредно для здоровья: четыре опасности новогодней елки

Среди них — аллергия, травмы детей и питомцев и даже укусы клеща

Елка — главное украшение новогоднего торжества. Но кроме радости и других теплых чувств хвойная красавица может стать причиной неприятностей. Короткий, но емкий список, а также советы экспертов — в материале корреспондента ИА «Первое областное».

Ненадежное крепление и детское любопытство

Противостоять желанию ребенка познавать окружающий мир невозможно. Яркое убранство новогодней елки всегда манит малышей. Схватить что-то интересное на дереве и резко потянуть на себя — этот привычный жест карапуза может обернуться внеплановой поездкой в травмпункт.

«Дочке было примерно полтора годика, она уже уверенно стояла на ножках. Мы поставили елку, украсили ее гирляндами и мишурой. Ребенок почти сразу вцепился в одну из веток ручонками и начал тащить. Дерево не устояло и упало прямо на малышку. Хорошо, что елка была невысокой и искусственной, а украшения — пластиковыми, все отделались испугом. С тех пор делаем имитацию елки из мишуры и шариков на стене: крепим повыше на скотч», — поделилась челябинка Валентина Суворова.

Клещи и аллергены

Несколько лет назад в одной из клиник Челябинска клещевой сезон закончился... 26 декабря. Паукообразное сняли с пациента после новогоднего утренника.

«На празднике была живая елка, и всех она очень радовала, пока на одного из участников не заполз клещ. Видимо, он пытался перезимовать под корой дерева, но оттаял в тепле и вышел на охоту», — рассказали в отделении скорой помощи клиники «Источник».

По этой причине не советуют сразу же устанавливать пушистую красавицу на специальную подставку. Можно погрузить дерево на некоторое время в ванну в воду комнатной температуры. Вы удивитесь, увидев, сколько представителей фауны прячется под хвойной корой.

Устроить спа-процедуру не помешает и искусственной елке. Это поможет смыть пыль, а с иголок живого дерева — еще и пыльцу, которые могут стать причиной аллергии у гостей и домочадцев.

И не забывайте, что перед Новым годом браконьеры могут сбывать нелегально добытые елки. Чтобы не стать покупателем такого товара, задайте продавцу несколько несложных вопросов.

Хвойная засада для питомца

Перед каждым Новым годом ветеринары предупреждают: убирайте мишуру и «дождики» как можно дальше от котов и собак. Животные обожают играть с блестящей фольгой, жуют и проглатывают ее, после чего поступают в ветклиники на экстренные операции с закупоркой кишечника и тяжелейшими отравлениями.

«К счастью, в последние годы владельцы животных стали более ответственными и стараются не украшать елки мишурой. Но есть другая проблема — электрические гирлянды. Они привлекают внимание питомцев, а те, в свою очередь, перегрызают тонкие проводки и получают тяжелые термические ожоги полости рта, мягких тканей. Такие раны могут не заживать неделями и даже месяцами. Поэтому я бы не советовала оставлять включенные гирлянды без присмотра», — делится опытом руководитель ветклиники, доктор Мария Шелехова.

Не исключена опасность и от елочных игрушек. Мелкий предмет может быть случайно проглочен животным, а осколки от разбитого стеклянного украшения — привести к порезам. Поэтому рекомендуется либо убирать елку из зоны доступа животного, либо отрабатывать запрет на любые попытки поиграть с праздничным деревом.

Кроме того, если вы планируете использовать у елки хлопушки, убедитесь, что у вашего питомца нет шумовой фобии. Если же вы давно знаете об этом, обратитесь к ветеринару: он подберет специальный препарат, который поможет животному более спокойно реагировать на любые резкие звуки.

Хлипкие и ненадежные гирлянды

Электрические гирлянды самых различных видов, цветов и форм несколько лет назад стали очень популярны в России. Ими щедро украшают не только елку, но и окна. Тех, кто любит включить украшение в розетку и уйти спать или отправиться на прогулку, пожарные предостерегают: это рискованное решение.

«Оставлять без присмотра включенные электроприборы — а гирлянда к таковым тоже относится — запрещено. У вас в розетку может быть включено сразу несколько электроприборов. „Пилоты“ такую нагрузку выдерживают, потому что сечение проводов позволяет. А толщина проводков в гирлянде совсем небольшая: сечение не выдерживает напряжения, ток „хлопает“ в розетку, начинается возгорание», — поясняет ветеран пожарного надзора Евгений.

Огнеборец рекомендует тщательно проверять тех, кто продает электрические гирлянды. У продавцов должны быть сертификаты на изделия. Не всегда это можно проверить, покупая товары в интернете. И, конечно, перед использованием лучше потратить несколько минут на изучение инструкции по использованию гирлянды.

Если вы еще только планируете купить елку, прочитайте наш материал: рассказываем, что сейчас предлагается на елочных базарах и сколько денег просят за новогоднее дерево.