Рослесхоз рассказал о секретах выбора правильной новогодней елки

Важно не только присматриваться, но и принюхиваться

Что лучше для новогоднего украшения квартиры — ель, сосна или пихта? На что обращать внимание при покупке, чтобы дерево долго оставалось зеленым и не осыпалось? Советами по выбору главного атрибута скорого праздника поделилось Главное управление лесами Челябинской области.

Под общим названием «новогодняя елка» в продаже представлено несколько пород хвойных деревьев. Какую из них предпочесть — во многом дело вкуса и личных приоритетов. Собственно ель отличается красивой, пышной кроной и выраженным ароматом хвои. Сосна дольше стоит и меньше осыпается. А пихта хорошо сохраняет свежий вид. Какие качества для вас важнее, такое дерево и покупаем.

На чем бы вы ни остановили свой выбор, важно обращать внимание на несколько признаков, которые отличают качественный товар. Во-первых, иголки должны быть зелеными (или голубоватого оттенка) и крепко держаться на ветках. Во-вторых, ветви должны быть гибкими — то есть не ломаться, если их согнуть. В-третьих, принюхайтесь: у здоровой елочки яркий аромат.

Также нелишним будет измерить у дерева диаметр ствола перед покупкой. При высоте елки 1,5 метра размер ствола у основания должен быть не меньше 6 сантиметров.

Добавим, что, по данным Россельхозбанка, 90% живых елок, которые купят в этом году россияне, будут отечественными. При этом искусственных деревьев будет продано в 2,3 раза больше, чем натуральных. Это связно с ранним стартом новогодних продаж в крупных торговых сетях и активностью маркетплейсов.

Напомним, что в конце минувшей недели в Челябинске открылись елочные базары. Все адреса и карты с геометками вы найдете в нашем материале.