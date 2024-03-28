Врачи Челябинского онкоцентра заставили раковые клетки светиться

Новая методика ICG позволяет снизить риск послеоперационных осложнений

В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины начали применять флуоресцентный метод ICG при хирургическом лечении меланомы кожи. Это снижает риски осложнений при проведении биопсии сигнального лимфоузла и реконструктивно-пластических вмешательствах, сообщает пресс-служба клиники.

«Обычно для обнаружения сторожевого лимфоузла мы используем радиофармпрепарат на основе изотопа технеция, это является золотым стандартом для проведения данной методики при меланоме кожи. А уже в операционной место разреза находим с помощью специального гамма-датчика, который при приближении к накопившим радиофармпрепарат узлам издает звуковой сигнал и показывает уровень гамма-излучения в числах», — говорит заведующий отделением опухолей кожи, костей и мягких тканей Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Сергей Пашевич.

На этот раз в дополнение к радиофармпрепарату использовали новую методику ICG, которая получила название по названию красителя «индоцианиновый зеленый» (ICG). Уже в операционной пациенту ввели краситель, который накопился в сторожевом лимфоузле, и благодаря специальному оборудованию в ближнем инфракрасном диапазоне он показал характерное свечение на экране монитора.

Ранее эту методику начали применять врачи отделения онкогинекологии и опухолей молочной железы Челябинского онкоцентра.

Между тем онкохирурги Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины удалили 20‑сантиметровую опухоль почки у пациента из Новосибирска. Операция шла пять часов и завершилась успешно — пациент полностью излечен от рака.