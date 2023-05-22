«Больных с диабетом 2-го типа стало больше. Сам диабет 2-го типа молодеет. Если раньше мы ставили этот диагноз пациентам 50 лет и старше, то сейчас у нас есть и 27-летние пациенты. Все эти люди с выраженным ожирением, ведущие малоподвижный образ жизни. Основная причина диабета 2-го типа у молодых — это избыток массы тела», — заявила врач-эндокринолог ГКБ № 3 Магнитогорска Сауле Исмаилова.
Челябинская область присоединилась к Всероссийской неделе профилактики заболеваний эндокринной системы.
Именно эндокринная система в организме человека отвечает за его адаптацию к изменениям внешней и внутренней среды. Однако существует ряд заболеваний, которые нарушают работу эндокринной системы и делают организм более уязвимым. Одно из них — сахарный диабет.
Главный эндокринолог Челябинской области рассказала о новых способах лечения ожирения. На Южном Урале от лишнего веса страдают 30—40% населения.
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