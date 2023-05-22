Врач Исмаилова назвала главную причину развития диабета 2‑го типа

Челябинская область подключилась к неделе профилактики заболеваний эндокринной системы

Лишний вес является главной причиной развития сахарного диабета второго типа. Об этом со ссылкой на доктора Исмаилову сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Больных с диабетом 2-го типа стало больше. Сам диабет 2-го типа молодеет. Если раньше мы ставили этот диагноз пациентам 50 лет и старше, то сейчас у нас есть и 27-летние пациенты. Все эти люди с выраженным ожирением, ведущие малоподвижный образ жизни. Основная причина диабета 2-го типа у молодых — это избыток массы тела»,

— заявила врач-эндокринолог ГКБ № 3 Магнитогорска Сауле Исмаилова.

Челябинская область присоединилась к Всероссийской неделе профилактики заболеваний эндокринной системы.