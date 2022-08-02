Минздрав обновил стандарты лечения ожирения у взрослых. В Челябинской области это заболевание диагностировано у порядка 30—40% жителей региона, и с каждым годом людей с избыточным весом становится все больше. Дети не исключение. Как сохранить здоровье малышей и свою фигуру, ИА «Первое областное» рассказала кандидат медицинских наук, заведующая отделением эндокринологии областной больницы (ЧОКБ), главный внештатный эндокринолог министерства здравоохранения региона Валерия Тюльганова.
«Врачи в своей работе по ведению пациентов с ожирением руководствуются двумя документами — стандартом и клиническими рекомендациями Минздрава РФ. Они периодически обновляются — в них вносят все новые знания об этом заболевании. Новый стандарт включает в себя большой спектр гормональных исследований, оценки состояния сердечно-сосудистой и легочной системы, внутренних органов, прописаны три основных препарата для лечения ожирения, необходимость консультации хирурга и виды бариатрических (по снижению веса) операций», — говорит Валерия Тюльганова.
С пациентами с ожирением сталкиваются врачи многих специальностей. Часто это происходит на профилактических осмотрах. Докторам важно выяснить, с каким именно ожирением столкнулся пациент: первичным, когда речь идет о нарушении обмена веществ, или вторичным, возникающим на фоне других заболеваний как синдром.
«Терапевт назначает предварительные исследования (состояние углеводного обмена, липидограмму, измеряет давление), с этими данными пациент уже приходит к эндокринологу для дальнейшей диагностики. На этом этапе он исключает эндокринные формы ожирения», — уточняет порядок действий Валерия Тюльганова.
Главный эндокринолог Челябинской области говорит, чем раньше будет установлен диагноз и пациент получит советы по правильному питанию, физической активности и, возможно, по применению лекарств, тем меньше будет осложнений. Поэтому специалисту хотелось бы, чтобы на людей с избыточной массой тела внимание обращали врачи всех специальностей.
Поскольку ожирение и осложнения, вызванные этим заболеванием, — это одна из причин инвалидности и смертности во всем мире, крайне важно заниматься профилактической работой. Ее основой является правильное питание. Оно должно быть полноценным: содержать достаточное количество витаминов и микроэлементов.
Рацион должен включать достаточное количество продуктов, содержащих клетчатку, — около 500 граммов овощей и фруктов в день. Важен ритм приема пищи — обязательный завтрак и отказ от позднего тяжелого ужина. Последний должен быть за три-четыре часа до сна.
«У пациентов с ожирением, как правило, повышено количество выбрасываемого инсулина. Человек не завтракает, уровень глюкозы снижается, из-за чего повышается аппетит. В итоге пациент начинает просто наедать: ест больше, увеличивая объем потребляемой пищи. Если большую часть рациона составляют углеводы и жиры, следствием такого поведения становится дальнейший набор веса», — объяснила Валерия Тюльганова.
Особую роль в профилактике и лечении ожирения отводят и физической активности. Специалист отмечает, что она может быть разной, но должна обязательно присутствовать в жизни каждого человека. Стандартная рекомендация — минимум 30—50 минут ходьбы в день.
«Любое лечение подбирается индивидуально. Учитывается состояние больного и наличие противопоказаний. Так, у части наших пациентов бывает сахарный диабет или скрытая его форма. В данном случае принимается решение о назначении лекарственных препаратов. Если ожирение морбидное (тяжелое), могут назначаться лекарства, которые действуют на уровне кишечника и способствуют выведению жира из организма или снижают аппетит. Крайний метод — бариатрическая операция. Но решение о ее проведении принимает консилиум врачей: кардиолог, хирург, эндокринолог и, возможно, психолог», — говорит Валерия Тюльганова.
Ведение пациентов с лишним весом в России достаточно разностороннее. Но врачи отмечают: лучше его предупредить, чем лечить. Однако тенденция говорит об обратном — все чаще ожирение и сахарный диабет второго типа диагностируют у детей.
«Именно неправильное питание и образ жизни здесь играют особую роль. Почему в одной семье, к примеру, бабушка, мама и внук имеют схожую массу тела и фигуры? Одинаковые пищевые привычки: злоупотребление высококалорийной углеводистой пищей, снижение двигательной активности. Конечно, есть генетические синдромы, которые сочетаются с развитием ожирения, но в основном причина в образе жизни. Закладывается он с самого раннего возраста. Поэтому мы говорим о важности профилактики ожирения с периода внутриутробного развития. Чтобы беременные правильно питались, не набирали лишний вес и двигались достаточно», — добавила Валерия Тюльганова.
Также для профилактики врач рекомендует раз в год самостоятельно оценивать индекс массы тела. Рассчитать его можно, разделив вес в килограммах на рост в метрах, возведенный в «квадрат». Нормой считается значение от 20 до 24,9. Если больше — стоит обратиться к врачу: проверить уровень глюкозы, сдать анализ на холестерин и его фракции, измерить артериальное давление.
«Поскольку живем на Урале, где есть дефицит йода, то раз в год стоит проверять функцию щитовидной железы. Для этого нужно обратиться к терапевту или эндокринологу», — резюмировала врач.
Напомним, в Челябинской области пациентов спасают от тяжелых форм ожирения в областной больнице. За год в отделении абдоминальной хирургии ЧОКБ выполняют около двух десятков бариатрических операций. Вид выбирается в зависимости от возраста, состояния организма и сопутствующих патологий. В результате вмешательства формируется малый желудок, за счет чего уменьшается количество объема принятой пищи.
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