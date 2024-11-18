Мальчик, которому минувшим летом челябинцы собирали миллион рублей на лечение, пошел на поправку. Об этом редакции ИА «Первое областное» рассказал папа ребенка Игорь Брагинский.
Трехлетний Герман занемог в марте. Вирусная инфекция довела ребенка до реанимации. Врачи инфекционного отделения детской больницы на ЧМЗ спасли жизнь малыша, но домой после пяти месяцев госпитализации мальчик вернулся в состоянии, похожем на кому. Герман как будто все время спал, но изредка открывал глаза и улыбался.
Родители не теряли надежды пробудить сознание сына и открыли сбор средств на его реабилитацию в московской клинике «Три сестры», которая специализируется на помощи таким детям. Папа мальчика работает водителем в пожарной части Ленинского района Челябинска, поэтому львиную долю средств собрали сотрудники МЧС.
«Пока денег на частную клинику не хватало, Герман прошел первый курс реабилитации в Челябинской областной детской больнице. Мы заметили небольшую динамику в состоянии малыша. С 21 октября сын проходит восстановление в столичной клинике. Германа учат дышать, он помаленьку начинает держать голову и кушать с ложечки. До этого Герман принимал пищу через зонд в носу. И, конечно, мы ждем, когда он заговорит», — рассказал Герман Брагинский.
Работа с ребенком здесь более интенсивная, поэтому родители собираются продолжать реабилитацию в Москве и максимально заниматься с сыном дома. Сейчас мама и папа ведут переговоры с благотворительным фондом, который, возможно, окажет финансовую помощь семье.
«Мы благодарны всем людям, которые откликнулись на нашу просьбу о помощи. Впереди долгий путь, но мы верим, что Герман сможет восстановиться», — говорит Игорь Брагинский.