Впавший в кому малыш из Челябинска пошел на поправку в столичной клинике

Оплатить курс реабилитации семье мальчика помогли неравнодушные земляки

Мальчик, которому минувшим летом челябинцы собирали миллион рублей на лечение, пошел на поправку. Об этом редакции ИА «Первое областное» рассказал папа ребенка Игорь Брагинский.

Трехлетний Герман занемог в марте. Вирусная инфекция довела ребенка до реанимации. Врачи инфекционного отделения детской больницы на ЧМЗ спасли жизнь малыша, но домой после пяти месяцев госпитализации мальчик вернулся в состоянии, похожем на кому. Герман как будто все время спал, но изредка открывал глаза и улыбался.

Родители не теряли надежды пробудить сознание сына и открыли сбор средств на его реабилитацию в московской клинике «Три сестры», которая специализируется на помощи таким детям. Папа мальчика работает водителем в пожарной части Ленинского района Челябинска, поэтому львиную долю средств собрали сотрудники МЧС.

«Пока денег на частную клинику не хватало, Герман прошел первый курс реабилитации в Челябинской областной детской больнице. Мы заметили небольшую динамику в состоянии малыша. С 21 октября сын проходит восстановление в столичной клинике. Германа учат дышать, он помаленьку начинает держать голову и кушать с ложечки. До этого Герман принимал пищу через зонд в носу. И, конечно, мы ждем, когда он заговорит», — рассказал Герман Брагинский.

Работа с ребенком здесь более интенсивная, поэтому родители собираются продолжать реабилитацию в Москве и максимально заниматься с сыном дома. Сейчас мама и папа ведут переговоры с благотворительным фондом, который, возможно, окажет финансовую помощь семье.

«Мы благодарны всем людям, которые откликнулись на нашу просьбу о помощи. Впереди долгий путь, но мы верим, что Герман сможет восстановиться», — говорит Игорь Брагинский.