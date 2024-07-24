Трехлетний малыш впал в кому из‑за вирусной инфекции в Челябинске

Родители собирают миллион рублей на реабилитацию мальчика

Маленький Герман заболел накануне Восьмого марта. Симптомы указывали на ОРВИ. Но буквально за сутки состояние малыша стало критическим. К высокой температуре добавились рвота и сыпь по телу, спутанность речи и проблемы со зрением. Родители решили ехать в стационар.

При поступлении через час случились судороги и, как следствие, произошел отек мозга. Ребенка ввели в искусственную кому в реанимации.



«Врачи сказали, что протяни мы хотя бы час, и Германа было бы не спасти. Таким критическим было его состояние», — говорит отец мальчика Игорь Брагинский.

В реанимации инфекционного отделения детской больницы на ЧМЗ Герман провел долгих четыре месяца. Врачи сумели победить заболевание (предположительно, менингококковая инфекция) и спасли мальчику жизнь. Однако вирус разрушил клетки головного мозга. Из-за последствий энцефалита теперь мальчик находится в состоянии, похожем на кому. В медицинской выписке сказано, что у ребенка «синдром нарушенного сознания — апаллический синдром».





Врачи присвоили Герману паллиативный статус. Это значит: в лечении он не нуждается, так как лечить ребенка бессмысленно или, вернее, никто не знает, как его лечить. В начале этого месяца маму Германа обучали азам ухода за лежачими пациентами — и мальчика выписали домой.

«Мы по-прежнему в коме, но уже дома», — замечают родители.

Родители благодарны врачам за спасение жизни Германа. Но они не теряют надежды пробудить сына к активной жизни. Детский мозг очень пластичен, и, возможно, мальчик еще сумеет восстановиться.

«Пока сынишка лежал в больнице, он уже добился некоторых побед. Он ушел от ИВЛ и сегодня сам дышит. Сейчас Герман как будто все время спит, но время от времени он открывает глаза, а когда слышит обращенную к нему речь — улыбается. Мы надеемся, что снова сможем общаться», — говорит Игорь Брагинский.

Частная клиника из Москвы «Три сестры», которая специализируется на помощи таким детям, готова взять Германа на реабилитацию.

«Гарантий нам не дают, но все другие клиники и бесплатная медицина от Германа отказались. Как родители мы не можем сидеть сложа руки. Мы обязаны использовать этот шанс», — объясняет отец.

За три недели реабилитации клиника просит 1,1 млн рублей. Германа будут учить глотать (сейчас он питается через зонд в носу), пробуждать его сознание.

Игорь работает водителем в пожарной части № 6 Ленинского района Челябинска. Сотрудники МЧС со всей Челябинской области уже откликнулись на просьбу родителей — сбор денег идет. Если вы также готовы оказать поддержку родителям, найдите Игоря или его супругу Татьяну в социальных сетях.