Восемь новых машин пополнили автопарк челябинских неотложек

Автомобили распределят между больницами и поликлиниками города

Компания «Челябмедтранс» приобрела восемь легковых автомобилей «Лада-Гранта» для медицинских учреждений Челябинска. Все машины планируется использовать для нужд врачей неотложной помощи, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Все машины оснащены кондиционерами, аудиосистемами, электростеклоподъемниками, электроусилителями руля. Уверен, что с вводом в эксплуатацию этих машин наши водители и коллеги-медработники во время выполнения своих должностных обязанностей будут находиться в комфортных условиях», — говорит директор «Челябмедтранса» Андрей Бабенко.

Новые машины направят в ГКБ № 1, ДГКП № 6, ДГКП № 8, ГКП № 8, ГКБ № 8, ДГП № 9 и ГКБ № 9.

Ребенок с ДЦП научился танцевать после нейрохирургической операции в Челябинске.

