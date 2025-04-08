Восемь из десяти челябинцев хранят дома старые гаджеты

Также горожане собирают коробки и аксессуары

Челябинцы оказались настоящими накопителями: 79% жителей города хранят дома ненужные старые гаджеты, а 42% — коробки и аксессуары от них. Исследованием с ИА «Первое областное» поделились в пресс-службе «Авито».

У 38% это всего одно-два устройства, а у 29% лежит от трех до пяти гаджетов, 12% и вовсе хранят дома более пяти ненужных устройств. Также 42% респондентов держат дома коробки, зарядки и другие аксессуары от старых устройств. Чаще так делает молодежь 18—24 лет (51%).

Привязанность к своей старой технике челябинцы объясняют следующим: 40% надеются, что телефоны им пригодятся, 34% просто не знают, куда деть их, а 6% признались, что им жалко выбрасывать устройства.

Большинство хранящихся гаджетов (63%) полностью рабочие, лишь у 35% есть незначительные дефекты. Чаще всего далеко в шкафу у челябинцев лежат смартфоны на базе Android после 2017 года выпуска. У 41% хранятся кнопочные мобильные телефоны. У 27% дома есть ненужные ноутбуки, у 22% — планшеты. Телефоны-раскладушки и слайдеры отметили по 12%.

Лишь 14% челябинцев сразу избавляются от старой техники, чаще всего передавая ее родственникам (61%) или продавая (41%).

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, почему стоит расстаться с реликвиями прошлого.