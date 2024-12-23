Вопросы патриотизма обсудили участники медиафорума «Герой будущего времени» в Екатеринбурге

Организаторы подчеркнули важность создания и распространения патриотического контента

Медиафорум «Герой будущего времени. Молодежь о важном» в шестой раз собрал десятки экспертов со всего Урала на площадке Дворца молодежи в Екатеринбурге. Здесь в рамках панельных дискуссий обсуждались темы патриотизма, безопасности в интернете и межнациональной дружбы.

Ведущими дискуссий стали журналисты и медиаменеджеры, а также участники специальной военной операции.

Студенты из первых рук узнали о работе военных корреспондентов, которые ежедневно рассказывают о событиях в зонах военных конфликтов. Участники СВО рассказали молодым о важности информационной поддержки армии.

Организаторы форума подчеркнули важность популяризации российской культуры и создания патриотического контента.

Форум завершился итоговой дискуссией, где спикеры подвели итоги и договорились о новой встрече.

По словам организаторов, главная миссия медиафорума «Герой будущего времени. Молодежь о важном» — это популяризация российской культуры, обсуждение новых инструментов для создания патриотического контента, а задача спикеров — рассказать об этом не только понятно, но и интересно.