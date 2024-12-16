Молодежь Урала обсудит портрет героя будущего

Медиафорум соберет в Екатеринбурге представителей шести регионов, входящих в округ

Руководители медиахолдингов и СМИ, представители власти и общественности, ректоры вузов, молодежь, участники специальной военной операции, деятели культуры и образования из шести регионов Уральского федерального округа соберутся 17 декабря в Екатеринбурге, где при поддержке уральского полпреда президента Артема Жоги и правительства Свердловской области состоится VI Медиафорум «Герой будущего времени. Молодежь о важном».

В открытых разговорах и сессиях студенты и молодежные лидеры сформулируют вопросы и предложения к представителям общественности, власти и медиаиндустрии, смоделируют свое представление о будущем, расскажут, каким видят свое завтра и вместе с наставниками обсудят новые инструменты для создания патриотического контентау, знают, как разбираться в информации и как растить будущих героев страны.

Форум доступен для всех регионов Уральского федерального округа.

Регистрация и вся подробная информация доступна на сайте геройбудущеговремени.рф.