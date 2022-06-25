Волонтеры вышли на очистку озера Тургояк в рамках акции «Вода России»

Участие в субботнике приняла общественный деятель Ирина Текслер

Сегодня, 25 июня, на озере Тургояк проходит «практическая» часть Экологического водного форума Южного Урала в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» и Всероссийской экологической акции «Вода России». Участниками форума стали тысячи волонтеров со всего Уральского федерального округа, актриса и телеведущая Агата Муцениеце и учредитель Фонда социальных культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.

«Мы предприняли много усилий, чтобы сделать этот праздник, этот слет волонтеров достаточно масштабным. Тысячи ребят приехали, чтобы помочь сегодня нам и показать, как нужно охранять окружающую среду, как бережно нужно относиться к тем природным дарам, которые есть у нас на Южном Урале. И сегодня именно на примере этого озера, жемчужины Южного Урала, мы показываем, как нужно отдыхать и убирать за собой. Принес — унеси, убери за собой, ведь это очень важно»,— сказала Ирина Текслер.

По ее словам, очень легко сокрушаться о том, что кто-то загрязняет окружающую среду, и при этом ничего не делать. Промышленные предприятия уже стали социально и экологически ориентированными, а люди по-прежнему ждут, что кто-то придет. И эти тысячи волонтеров пришли и приняли участие в уборке мусора на Тургояке, чтобы сделать мир чище.

«Молодежь сегодня более экологически ориентирована. Наверное, это воспитание, которое дается детям, оно более эффективно, чем у поколения за 30-45 лет. Я неоднократно наблюдаю картину, когда 35+ люди оставляют мусор за собой, а ребята — им по 16 лет — просто идут с пакетами и убирают. Они не говорят им: „Ай-яй-яй, вы сделали плохо“, они это делают молча. Давайте с молодежи брать пример и делать то же самое»,— отметила Ирина Текслер.

Также общественный деятель напомнила о важности раздельного сбора мусора. Она отметила, что эта экологическая привычка имеется не только у ее семьи, но и у многих южноуральцев, и здорово, что в некоторых муниципалитетах Челябинской области уже принята региональная политика по раздельному сбору мусора.

Очищать сегодня будут не только акваторию озера, но и берег. О том, сколько мешков мусора собрали волонтеры, организаторы расскажут позже.

24 июня в Челябинске завершился первый этап Экологического водного форума. Губернатор Алексей Текслер рассказал о реализуемых в регионе проектах по ремонту сетей и очистке водоемов.