Волонтеры Челябинской области пройдут обучение по проекту формирования городской среды

Добровольцы будут помогать жителям региона в голосовании

На портале «Добро.Университет» размещен образовательный курс для будущих волонтеров Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Участникам обучения расскажут о роли волонтеров в реализации инициатив по благоустройству городских территорий. Также их обучат способам эффективного взаимодействия с гражданами.

По завершении курса волонтеры получат именной электронный сертификат, который также отобразится в электронной книжке на «Добро.РФ».

Более 2 тысяч волонтеров из Челябинской области уже подали заявку на участие в проекте «Формирование комфортной городской среды». Они должны будут рассказать жителям о возможности участия во всероссийском онлайн-голосовании, а также о представленных объектах по благоустройству. Добровольцем может стать любой желающий старше 14 лет. Необходимо отправить заявку на сайте.

Напомним, в Челябинской области в этом году будет благоустроено свыше 128 общественных пространств, выбранных южноуральцами.

В Челябинской области продолжается прием волонтеров на голосование за объекты благоустройства.

