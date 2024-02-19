В Челябинской области продолжается прием волонтеров на голосование за объекты благоустройства

Заявки подали уже более 1800 южноуральцев

«Участие в проекте „Формирование комфортной городской среды“ дает отличную возможность добровольцам прокачать свои навыки коммуникации. Волонтеры во время голосования общаются с очень большим количеством людей, рассказывая о будущих улучшениях их родного города или села. Во время голосования мы встречаемся с отзывчивыми и неравнодушными жителями, которые готовы оставить свои заботы и уделить время голосованию за новый парк или спортивную площадку»,

— рассказала волонтер Мария Гайфуллина.