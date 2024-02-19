В Челябинской области пройдет Всероссийское голосование за благоустройство общественных пространств. Волонтеры помогут привлечь участников и объяснить цели проекта. Регистрация добровольцев завершится 30 апреля, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
Волонтеры будут работать на специальных информационных точках, в общественных пространствах, а также на массовых мероприятиях. В 2024 году голосование пройдет в марте и апреле. Стать волонтерами могут южноуральцы, достигшие 14‑летнего возраста.
Добровольцы должны уметь общаться с людьми, четко рассказать о проекте и отвечать на вопросы. Взаимодействовать с добровольцами и организовывать их работу будут региональные волонтерские штабы, которые займутся отбором и обучением волонтерского корпуса. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте ДОБРО.РФ. В данный момент заявки подали 1875 жителей Южного Урала.
«Участие в проекте „Формирование комфортной городской среды“ дает отличную возможность добровольцам прокачать свои навыки коммуникации. Волонтеры во время голосования общаются с очень большим количеством людей, рассказывая о будущих улучшениях их родного города или села. Во время голосования мы встречаемся с отзывчивыми и неравнодушными жителями, которые готовы оставить свои заботы и уделить время голосованию за новый парк или спортивную площадку», — рассказала волонтер Мария Гайфуллина.
Напомним, что в прошлом году в Челябинской области при поддержке добровольцев проголосовали более 500 000 жителей. В сравнении с прошлым годом количество собранных голосов активными южноуральцами выросло на 100 тысяч. В этом году в состав корпуса волонтеров вошло более 4000 человек.
В 2024 году в Челябинской области благоустроят 128 общественных пространств, выбранных южноуральцами. Также будут преобразованы 48 дворовых территорий. Среди долгожданных проектов в Челябинске — благоустройство сквера у ТРК «Родник», пешеходной зоны на гостевом маршруте по улице Свободы от улицы Тимирязева до Привокзальной площади и многое другое. Подробный список всех объектов можно посмотреть здесь.
Благоустройство объектов во всех регионах России проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», который реализуется по инициативе президента Владимира Путина.
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