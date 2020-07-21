Вокруг Екатеринбурга планируют создать агломерацию из крупных городов

В нее должны войти Пермь и Челябинск.

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Создать агломерацию из крупных городов на Урале предложили в федеральном центре. Объединив крупные города вокруг Екатеринбурга, власти планируют ускорить темп развития регионов. Однако не все считают, что это правильное решение. Политолог Алексей Ширинкин объяснил, чем эта идея может быть полезна для Челябинска.

«Применять термин „агломерация“ — неверно, более уместным был бы термин „конурбация“. Это некая попытка создать экономические, социальные, инфраструктурные механизмы, которые бы удешевили затраты на транспорт, соцуслуги и многое другое. В этом смысле теоретически перспективы есть. Челябинск в этом случае получит обогащение опытом: Екатеринбург уже сейчас является для нас поставщиком кадров и идей, интересные идеи развивает и Пермь. Также это шанс заинтересовать инвесторов из этих городов», — сообщил корреспонденту медиахолдинга ОТВ политолог Алексей Ширинкин.

Однако Алексей Ширинкин отмечает, что при создании агломерации могут возникнуть трудности из-за того, что данные города находятся далеко друг от друга. Он отмечает, что гораздо эффективнее было бы вернуться к идее о создании ассоциации «Большой Урал», которая появилась еще в 90-е годы.