Военный из Челябинска записал песню о спецназовцах для Всероссийского конкурса

Творчество мужчины оценит профессиональное жюри

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Виктор Торопыгин с позывным «Топор» из Челябинска записал авторскую песню о гордых спецназовцах и отправил ее на Всероссийский музыкальный конкурс «Культвзвод». Творчество южноуральца оценит профессиональное жюри. И, возможно, именно эта песня прозвучит в эфире радиостанций. Подробнее рассказали организаторы конкурса — коллектив канала «Дорога домой».

«Свою песню военный посвящает всем русским бойцам. Он поет о гордых спецназовцах, которые несмотря ни на что идут напролом к победе. Гитара и русский дух — все, что нужно для прославления десантно-боевой разведгруппы»,— таким текстом сопровождается видеоролик.

Те военнослужащие, которые хотели принять участие в конкурсе, но не успели, еще могут отправить свои песни, поскольку прием заявок продлили до 3 февраля. Ранее заявки принимали до 21 января.

Напомним, принять участие в конкурсе могут бойцы, находящиеся в зоне специальной военной операции, а также те, кто уже вернулся домой с фронта или находится в госпитале по ранению. Ограничений по жанрам нет. Все поступившие композиции оценит профессиональное жюри. 10 лучших песен появятся на музыкальных хостингах и будут звучать в эфире радиостанций. А победителя конкурса ждет съемка профессионального клипа.