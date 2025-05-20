Водителям рекомендовали отказаться от поездок из‑за непогоды в Челябинской области

Синоптики обещают ливни со штормовым ветром

Сегодня, 20 мая, циклон принесет в отдельные районы Челябинской области ливни с грозами и градом, а также штормовой ветер. В областной Госавтоинспекции водителей призвали отказаться от дальних поездок на личном авто из-за непогоды.

«Рекомендуем водителям воздерживаться от поездок: именно ухудшение видимости при неблагоприятных погодных условиях провоцирует дорожно-транспортные происшествия. Если нет серьезной необходимости для поездки, лучше останьтесь дома»,— рекомендовали госавтоинспекторы.

Если повременить с поездкой нет возможности, водителей призывают строго соблюдать правила безопасности:

держать увеличенную дистанцию до следующего впереди авто;

избегать резких маневров;

отпустить педаль газа при аквапланировании, не нажимая на тормоз;

включить противотуманные фары при сильном дожде. Но лучше остановиться и переждать ливень.

В случае возникновения непредвиденных ситуаций автомобилистам рекомендуют обращаться за помощью к ближайшему экипажу ДПС или по номеру 112.

Напомним, в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.