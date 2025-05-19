Ливни со штормовым ветром надвигаются на Челябинскую область

Объявлено экстренное предупреждение

Во вторник, 19 мая, циклон принесет в отдельные районы Челябинской области сильные дожди, грозы и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду. В региональном Гидрометеоцентре объявили штормовое предупреждение.

«При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в подземном переходе или подъездах зданий», — напомнили в министерстве общественной безопасности Челябинской области.

Важно соблюдать и другие правила безопасности: не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами и не стоять под ними самим. Не следует прятаться от непогоды на остановках общественного транспорта.

Если сильный дождь застал в дороге, лучше съехать в кювет и переждать дождь.