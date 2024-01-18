Водителям и кондукторам электротранспорта в Челябинске поднимут зарплату

Тарифные ставки вырастут с февраля

Водители трамваев и троллейбусов в южноуральской столице начнут получать больше. ЧелябГЭТ сообщил о повышении заработных плат для них и кондукторов с 1 февраля 2024 года.

«Повышаем часовые тарифные ставки на 10% как штатным сотрудникам, так и подработчикам», — сообщили на предприятии.

Там добавили, что повышение в этом году не последнее — 1 апреля на предприятии произойдет ежегодная индексация.

Добавим, дополнительно водители могут рассчитывать на квартальную премию за безаварийное вождение — до 15 тысяч рублей, ежемесячную компенсацию за найм жилья в размере 5 тысяч в течение года с даты трудоустройства и ежемесячную компенсацию ипотечникам 2 500 рублей в течение трех лет с даты трудоустройства.

Всем сотрудникам ГЭТ, привлекшим водителя на обучение или работу, гарантировано вознаграждение 5 тысяч рублей за каждого.