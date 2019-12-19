Водителя, протаранившего «Роллс-Ройс» Аристова, освободили от долгов

За порчу иномарки он был должен более трех миллионов рублей.

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Арбитражный суд Челябинской области определил завершить процедуру реализации имущества должника Владислава Кантемирова, который протаранил «Роллс-Ройс», принадлежащий известному бизнесмену Александру Аристову. В сентябре этого года виновник ДТП был признан банкротом.

«Гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина», — сообщили в пресс-службе суда.

Владислав Кантемиров подал иск о банкротстве в июле 2019 года. Он попросил реализовать его имущество и предоставить отсрочку выплаты вознаграждения финансовому управляющему.

Напомним, вечером 2 февраля 2016 года на перекрестке Доватора и Воровского водитель ВАЗа протаранил «Роллс-Ройс», принадлежащий Аристову. Сначала бизнесмен не хотел требовать возмещения ущерба. Но позже Кантемиров попался сотрудником ГИБДД за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Тогда Аристов режил все-таки дать делу ход.

ЧЭМК, на чьем балансе находился «Роллс-Ройс», подал иск о возмещении ущерба. Виновник аварии должен был заплатить более трех миллионов рублей.