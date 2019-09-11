Водитель, протаранивший «Роллс-Ройс» Александра Аристова, подал заявление о банкротстве

В июле 2019 года мужчина обратился в арбитражный суд с просьбой признать его несостоятельным.

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Владислав Кантемиров, виновник ДТП с участием «Роллс-Ройса» Александра Аристова, подал заявление в арбитражный суд. Мужчина сознается в несостоятельности и просит признать себя банкротом. Иск был направлен в суд в июле этого года. Заявление приняли 5 августа, а также было возбуждено дело о банкротстве. Кроме того, суд предоставил отсрочку на внесение денежных средств в депозит арбитражного суда на выплату вознаграждения финансовому управляющему.

Судебное заседание назначили на 19 сентября. Все эти годы Владиславу оказывал поддержку заместитель Председателя Государственной Думы от «Единой России» Сергей Нестеров, в том числе и материальную.

«В частности, указывается, что Сергей Неверов взял обязательство оказывать Кантемирову материальную помощь, поскольку на тот момент виновник аварии также имел обязательства по выплате алиментов несовершеннолетней дочери. Уже после ДТП с „Роллс-Ройс“ было установлено, что Владислав Кантемиров снова совершил правонарушение (управление автомобилем в нетрезвом виде). Однако, несмотря на это, со стороны юристов регионального отделения партии „Единая Россия“ Кантемирову была оказана помощь, а Сергей Неверов перечислял ежемесячно Кантемирову лично материальную помощь до достижения дочерью Кантемирова совершеннолетия», — сообщается в официальном заявлении пресс-службы заместителя Председателя Государственной Думы, руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова.

Напомним, 2 февраля 2016 года в 10 часов вечера на перекрестке улиц Доватора и Воровского водитель «ВАЗа» четырнадцатой модели протаранил «Роллс-Ройс», принадлежащий известному челябинскому бизнесмену Александру Аристову. Владелец элитной иномарки встречался с виновником ДТП лично и даже хотел отказаться от взыскания с него ущерба, но позже передумал. Выяснилось, что через пару месяцев сотрудники ГИБДД уличили Владислава Кантемирова в вождении в состоянии алкогольного опьянения.

После обнародования этого факта, ЧЭМК, на чьем балансе находился «Роллс-Ройс», подал в суд иск с требованием возместить ущерб. Владислав Кантемиров должен был заплатить 3 миллиона 400 тысяч рублей.