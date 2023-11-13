В Челябинской области с 1 декабря ГИБДД начнет проверку зимней резины

Меры принимают из‑за роста числа аварий

В Челябинской области с начала зимы усилят меры по профилактике ДТП. Региональная ГИБДД намерена останавливать автомобили с летними шинами. Кроме того, в регионе увеличат число камер фото- и видеофиксации. Эти и другие меры обсудили на сегодняшней пресс-конференции инспекторы и дорожники.

В Челябинской области в этом году зафиксировали рост числа ДТП. Уже на прошлой неделе в региональной ГИБДД отметили, что усилят контроль безопасности на дорогах в часы пик. Это значит, что на самые опасные участки выведут дополнительные бригады ДПС. Сегодня на пресс-конференции в «Комсомольской правде» руководители ведомств и служб, занимающиеся профилактикой аварийности на дорогах, обсудили, какие меры можно принять для безопасности автомобилистов и их пассажиров.

Так, начальник управления ГИБДД региона Иван Путков сообщил, что с 1 декабря автомобили с летней резиной будут останавливать.

«Будем останавливать транспортные средства и не пускать дальше, если имеются гололедные явления и отсутствуют зимние ошипованные шины», — пояснил он.



Министр общественной безопасности Светлана Костина рассказала, что на дорогах региона увеличат число камер фото- и видеофиксации. По ее словам, системы вынуждают водителей соблюдать скоростной режим и ПДД.