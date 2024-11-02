Водителей призвали отказаться от дальних поездок в Челябинской области из‑за непогоды

Синоптики обещают дождь со снегом и штормовой ветер

Сегодня, 2 ноября, а также 3-го числа в Челябинской области будет бушевать погода: синоптики обещают дождь со снегом, метели и сильный гололед. Водителей призвали отказаться от дальних поездок во избежание ЧП, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на управление федеральных дорог «Южный Урал».

«Настойчиво рекомендуем автомобилистам воздержаться от поездок 2 и 3 ноября, в особенности в условиях горнозаводской зоны», — призвали в управлении.

Если же поездку не отменить, важно тщательно к ней подготовиться: взять теплую одежду, лопату, трос, запас топлива, фонарик и пусковые провода. Мобильный телефон обязательно должен быть заряжен. Также в автомобиле должны быть небольшой запас еды и воды и аптечка с необходимыми лекарствами и средствами.

В случае ЧП необходимо обратиться к ближайшему экипажу ДПС или по номеру 112.

В ближайшие дни на погоду в Челябинской области будет влиять циклон с Балтийского моря. Он и принесет в регион снегопады, местами дожди, метели и штормовой ветер.