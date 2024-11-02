Снегопады, гололед и шквалистый ветер ожидаются в Челябинской области 2 ноября

На погоду в регионе в ближайшие дни будет влиять циклон с Балтийского моря

Сегодня, 2 ноября, в Челябинской области будет бушевать непогода: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают снег с дождем, местами снегопады и штормовой ветер. Температура воздуха немного поднимется. Рассказываем о погоде подробнее.

В Челябинске показания термометров достигнут +6°C. Облачно с прояснением, в городе ожидаются мокрый снег и дождь. Ветер южной четверти, от 8 до 13 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду.

Температура в Магнитогорске приблизится к +3°C. Умеренный дождь со снегом сменится на небольшой дождь во второй половине дня, ночью осадки вновь усилятся. Ветер южного направления, до 11 метров в секунду.

В Миассе отметка на градуснике зафиксируется на +2°C. Погода не удивит разнообразием: день выдастся дождливым, вероятен снег. Ветер южный, около 8 метров в секунду.

В Сатке воздух прогреется до +4°C. Дождь со снегом на протяжении всего дня. Ветер южный, также около 8 метров в секунду.

Дневной прогрев в Аше составит около +7°C. В городе зарядит дождь. Ветер юго-западного направления, до 9 метров в секунду.

Столбики термометров в Бредах будут варьироваться от +4 до +8°C. Днем пройдет дождь со снегом, ближе к вечеру — дождь. Ветер южный, до 11 метров в секунду.

В целом температура воздуха в регионе составит от +4 до +9°C, в горах и низинах градусники покажут около +1°C. Облачно с прояснением, небольшой, локально умеренный мокрый снег, временами с дождем. В западных районах области осадки ожидаются сильными. На дорогах гололед. Ветер южного направления, до 13 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду. Днем порывы могут достигать 26 метров в секунду.